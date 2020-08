Son dakika... Giresun'daki selde can kaybı artıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşlara SMS ile bu mesajı gönderdi

Giresun'da önceki akşam etkili olan sağanak nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Gece boyu şiddetini artıran yağmur sonrası Dereli ilçesi nehre döndü; park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi’nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Dere çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Giresun’daki sel felaketinde, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Bir kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükselirken, 9 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

KİMLİK BELLİ OLDU, ŞEHİT SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında bulunan cansız bedenin Uzman Çavuş Burak Tok’a (28) ait olduğu belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Tok’un eşinin 2’nci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Tok’un ayrıca felaketin yaşandığı Giresun’a 1 ay önce tayininin çıktığı belirtildi.

Şehit Uzman Çavuş Burak Tok'un acı haberinin verildiği Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

KAYIPLAR ARANIYOR

Afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede ekiplerin kayıp 9 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede dronla havadan tarama yaparak, çalışmalara eşlik edecek. Bölgede JAK timlerinin yer aldığı aramalara ekipler, 3'er kilometrelik alanlara bölünerek devam edecek.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, şu açıklamada bulundu:

''Kendi gözümüzle de acı tecrübe ama tecrübe tabi... Hem meselenin nasıl olduğunu, nereden kaynaklandığını, bundan sonra atılacak adımlarda neye dikkat etmemiz lazım geldiğine de dikkat ediyoruz.

Esnafları, evleri tek tek ziyaret ediyoruz. Her afetin kendine göre karakteri ve niteliği var.

Her birini şablon gibi yönetmek doğru değil. Çünkü farklı farklı afetler, onları dinlemek ve vatandaşların taleplerini almak lazım.

İlk kez bizim çizmeye ihtiyacımız var dediler, mesela başka afetlerde olmaz.

Yaraları da nasıl saracağımıza yönelik bir yol haritası da o dinlemelerden alıyoruz.

Dün gece itibariyle hepberaber bir araya geldik. Ve tüm kurumlarla, herkes kendi adına neler yaptığını yapabileceğini ortaya koydu.

Herkes bir an önce toparlanması hususunda, herkes elinden geldiğini ortaya koymaya çalışıyor.

Belediyelerimiz burada, birçok belediyemiz sağ olsun hem iş makinalarıyla hem gıda destekleriyle buradalar.

Bizim iki türlü hasar tespitimiz vardır. Mesela bu bina, bu hasar tespitidir. Bir de zarar ziyan tespiti; esnafa yönelik. Onları da maliye, defterdarlık... Esnafımız ne kadar zararla karşılaşmış, evlerimizde ne kadar hasar var iki tespit de yürüyor.

Özellikle 9'a düştü arama kurtarma yaptığımız, bulmaya çalıştığımız vatandaşımızın sayısı. Bunların iki tanesi jandarma, bir tanesi de karayolları operatörü. Üçü, Güce ilçesinde ve yine biri burada Kemal bey. Diğer yerlerde de var, toplam 9.

İnşallah ümidimiz onları bulmaktır. Hayatını kaybeden sayımız 7.''

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SMS İLE UYARDI

İçişleri Bakanlığı afet bölgesi Giresun’da vatandaşları SMS yoluyla uyardı.

Bölgede bulunan vatandaşların cep telefonlarına GSM operatörleri tarafından gönderilen mesajda can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı mesajında, “Değerli Giresunlu Hemşehrilerimiz; Yoğun yağış, sel ve heyelanlardan etkilenen ilçelerimizde özellikle beton yolların altlarında boşalmalar olabileceği değerlendirildiğinden, can ve mal emniyeti açısından dikkatli olmanızı rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT BABASINI ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan uzman jandarma 7'nci kademeli çavuş Erdem Çıtır (44) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Giresun Valisi Enver Ünlü, askeri erkan, kent protokolü, şehit eşi Hamide, çocukları Alperen, Semra Nur ve Şeyda Ülkü Çıtır, şehit babası Namık Çıtır ve şehit yakınları katıldı.

Duaların okunduğu törende, şehidin oğlu Alperen Çıtır (11), babasının cenazesinin getirilmesi sırasında ayağa kalkarak asker selamı verdi. Şehit eşi ve çocukları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Eşi Hamide Çıtır, "Beni de yanına götür" diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından Erdem Çıtır'ın cenazesi, askerler tarafından omuzda taşınıp memleketi Ordu'nun Çamaş ilçesine götürülmek üzere askeri helikoptere nakledildi. Şehit Uzman Çavuş Çıtır, Ordu'nun Çamaş ilçesinde saat 14.30'da düzenlenecek ceneaze töreninin ardından toprağa verilecek.

GECE TEDİRGİN GEÇTİ

Selin en fazla hasara yol açtığı Dereli'de halk, geceyi tedirgin geçirdi. İlçede yaşayan Aycan Kahraman, “Yağmur sularının evin altına girdiğini gördüğümüz gibi hemen binamızı terk ettik. Kaynımızın evine gittik daha sonra evimizin yıkıldığını öğrendik. Bugün de burada bekliyoruz, hava kararınca yine kaynımın evine gideceğiz" dedi.

Murat Tomak ise "Yağmurun şiddetini artırması ile beraber eve su girmeye başladı, saat 21 civarlarında. Biz de evi terk ettik sonrasında binanın yıkılmasını izledik. Apartmanımızda 15 kişi vardı. Dün geceyi yakınımızın evinde geçirdik, bazılarımız arabada kaldı. Bu gece de yine öyle geçirdik” diye konuştu.

Sinan Şahin de “Evimiz hemen ana cadde üzerinde yer alıyor. Yağmur yağarken evimizde korku dolu anlar yaşadık. Yağmur şiddetini biraz daha artırsaydı evlerimiz de giderdi. Korkuyla ilk geceyi geçirdik. Bugün de yine aynı korkuyla evimizde mecbur kalıyoruz. Elektrik yok, su yok, yardım bekliyoruz” dedi.

MUM SATILAN DÜKKAN BULAMADI

Evden çıkıp, Dereli sokaklarında mum bulmak için dükkan dükkan dolaşan Ümmühan Akkoç da "Elektrik yok, su yok. Belki dükkanlarda mum bulurum, diye dışarı çıktım ama ortada dükkan kalmamış. Çok korkunç bir geceydi, her yer mahvoldu, evlerimizde korku içinde bir gece geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.