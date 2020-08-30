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Haber Giriş: 30.08.2020 - 11:34 | Son Güncelleme:

Son dakika… Giresun’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

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Son dakika… Giresun’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu
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Giresun’da sel felaketinde kayıp olarak aranan 6 kişiden 1'inin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu.

Giresun’da sel felaketinde kayıp olarak aranan 6 kişiden 1 kişinin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 11'e yükselirken, 5 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

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