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Son dakika... Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi

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#Gazze#Filistin#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 16:04

Gazzeli 3 yaralı çocuğu taşıyan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak Ankara'ya indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havalimanında açıklamalarda bulundu. Koca, Gazzeli yaralı çocukların Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi göreceklerini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı Gazzeli 3 çocuğun tedavisinin yapılması için Mısır'a uçak gönderdi. Yaralı çocukları taşıyan uçak Ankara'ya indi. Gazzeli çocukları karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Son dakika... Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankaraya getirildi

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başladı:

"3 yavrumuzun yaş aralığı 2 yaşında bir erkek çocuğumuz, 9 ve 10 yaşında iki de kız çocuğumuz bulunuyor. Erkek çocuğumuzun 4 aydır bir damar tıkanıklığı hastalığı söz konusu. 9 ve 10 yaşındaki yavrularımızdan bir tanesinin de yıkım sonrası diz sonrası enfeksiyon ve protez söz konusu olacak. Bir diğer yavrumuz ise özellikle travma sonrası yıkım sonrası kapalı kırıkları ve yanıkları olan ve şarapnel parçaları da olan yavrumuzun tedavisi söz konusu olacak. Yaralılar Etlik Şehir Hastanemize götürülecek.

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Sahra Hastaneleri ile ilgili daha önce bahsetmiştim İsrail Mısır ve Türkiye koordinasyonunda oluşan bir ekip özellikle saha araştırması yapmak üzere Mısırdalar. Bununla ilgili yer tespiti yapılma aşamasında.

Son dakika... Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankaraya getirildi

Esas üçüncü tahliyenin yarın olmasını bekliyoruz. Kanser hastası daha az yaralılardan oluşan bir tahliye olacak. Var olan 88 hastamızın 7 hastamız yoğun bakımdaydı. 2 kişi yoğun bakımdan çıktı, 5 hastamız şu an yoğun bakımda. Yoğun bakımda olanlar entübe değil."

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#Gazze#Filistin#ANKARA

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