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Gaziantep'te orman yangını! Vali Gül duyurdu: Kontrol altına alındı

#Gaziantep#Burç Ormanları#Orman Yangını

Gaziantep'te hayvanat bahçesinin de içinde bulunduğu Burç Ormanları'nda yangın çıktı. Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin de içinde olduğu Burç Ormanları'nda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ile birlikte onlarca itfaiye aracı, TOMA ile birlikte yüzlerce itfaiye eri, polis, jandarma, orman görevlisi aynı anda harekete geçti. Söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerin yanı sıra 3 adet uçak da eşlik etti.

Orman Genel Müdürlüğüne ait 3 adet söndürme uçağı, ihbarın ardından Adana'dan havalanarak, Gaziantep'teki yangına müdahale etti.

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Rüzgar ve aşırı sıcaklara rağmen ekipler 1 saatte alevlerin önünü keserek, kontrol altına almayı başardı.

Gaziantep Üniversitesi'ne de yakın olan bölgedeki yangınla ilgili açıklama yapan Vali Davut Gül, açıklama yaptı.

Yangının kontrol altına alındığını duyuran Vali Gül, sosyal medya hesabından, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Yangının kontrol altına alındığını duyuran Vali Gül, "İlk ihbarı saat 14.40'da aldık. Gaziantep Burç ormanlarında yangın meydana geldi. Şimdilik 10-15 hektar yandı. Önemli kısmı örtü yangını. Ekiplerin erken müdahalesi yangının yayılmasını engelledi. Ormanlar Gaziantep’te çok az, her bir ağacımız bizim için çok kıymetli. Çok büyük geçmiş olsun" diye konuştu.

Gaziantepte orman yangını Vali Gül duyurdu: Kontrol altına alındı

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#Gaziantep#Burç Ormanları#Orman Yangını

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