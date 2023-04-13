Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Gaziantep'te Kökünü Kurutma Operasyonu: Bakan Soylu detayları açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Kökünü Kurutma Operasyonu#Bakan Soylu#Gaziantep
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 08:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te 49'uncusu gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "49'uncu Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 179 hedef belirledik. Saat 04.45 itibariyle arkadaşlarımızı 1529 polisimiz ve jandarmamızla birlikte bu hedeflere onları selametledik. Bu operasyonu arkadaşlarımız başarıyla tamamladılar, 149'unu yakalamış oldular" dedi.

Haberin Devamı

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Bugünkü 49'uncu Kökünü Kurutma Operasyonu gibi 48 tane operasyon yapmış, birçok suçluyu cezaevine göndermiştir. Türkiye aynı zamanda bir adım daha atmıştır. TBMM'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik son oturumlarında önemli bir kanun değişikliğine gitmiştir. TBMM'ye teşekkür ediyorum. Özellikle metamfetamin, bonzai gibi sentetik uyuşturuculara yönelik yeni bir düzenleme ortaya konulmuş, bu düzenleme çerçevesinde imal ve ticareti suçunda ceza alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılmıştır.

Gözden Kaçmasınİçişleri Bakanı Soyludan deprem bölgesi için seçim güvenliği mesajı: Adımları atıyoruzİçişleri Bakanı Soylu'dan deprem bölgesi için seçim güvenliği mesajı: Adımları atıyoruzHaberi görüntüle

Bizim kanun çıktıktan sonra takip ettiğimiz değerlendirmeler çerçevesinde adalet sistemimiz bu uygulamaya da başlamıştır. Bir adım daha atılmıştır. Burada bir önemli değişiklik daha gerçekleştirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin imhası yine adli kararla mümkün olabilecektir. Yasal düzenlemeler önemli adımlardır, milletimiz de fark edecek. Bu yaptığımız mücadeleler çerçevesinde kökünü kurutmada bir kat daha başarılı olabilme iradesi ortaya konulacaktır. Bu konuda adım atan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı zehirlemek isteyenler Türkiye'ye büyük bir saldırı peşindedir.

Haberin Devamı

"149 KİŞİ YAKALANDI"

49'uncu Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 179 hedef belirledik. Saat 04.45 itibariyle arkadaşlarımızı 1529 polisimiz ve jandarmamızla birlikte bu hedeflere onları selametledik. Bu operasyonu arkadaşlarımız başarıyla tamamladılar, 149'unu yakalamış oldular. 

Dün de bir uyuşturucu baronunu İstanbul Emniyetimiz, istihbaratımız ve narkotik başkanlığımızın ortaya koyduğu çalışmayla yakalanmıştır. Uyuşturucuyla mücadelemiz sonuna kadar inançla, kararlılıkla ve aynı gayretle sürecektir. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kökünü Kurutma Operasyonu#Bakan Soylu#Gaziantep

BAKMADAN GEÇME!

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık
Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız Dünya bu çözümleri tartışıyor...

Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız? Dünya bu çözümleri tartışıyor...

#Su Baskını
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım?

#İlişki