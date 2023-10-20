Şanlıurfa'da feci kaza! Yolcu minibüsü kamyona çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, öğlen saatlerinde Gaziantep’in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne giden yolcu minibüsü, yol kenarında, park halindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait plakalı kamyona arkadan çarpıp, devrilerek sürüklendi.

Kazada, sol tarafının paramparça olduğu minibüsteki 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle otoyolun Şanlıurfa- Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.