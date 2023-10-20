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Şanlıurfa'da feci kaza! Yolcu minibüsü kamyona çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Minibüs#Şanlıurfa
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 15:28

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yolcu minibüsü otobanda budama yapan karayollarına ait kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, öğlen saatlerinde Gaziantep’in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne giden yolcu minibüsü, yol kenarında, park halindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait plakalı kamyona arkadan çarpıp, devrilerek sürüklendi.

Şanlıurfada feci kaza Yolcu minibüsü kamyona çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti

Kazada, sol tarafının paramparça olduğu minibüsteki 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle otoyolun Şanlıurfa- Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.

 

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#Trafik Kazası#Minibüs#Şanlıurfa

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