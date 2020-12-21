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Haber Giriş: 21.12.2020 - 12:27 | Son Güncelleme:

Son dakika... Fuat Oktay rahatsızlandı! Sağlık durumuyla ilgili ilk bilgiler

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Son dakika... Fuat Oktay rahatsızlandı! Sağlık durumuyla ilgili ilk bilgiler
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Ankara'da Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, rahatsızlandı. Oktay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk müdahalenin ardından tekrar sahneye gelen Oktay, "Doktorlarımızın söylediğine göre, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu." ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan şu bilgileri paylaştı:

"Fuat Oktay'ın konuşma yaptığı sırada sahnede rahatsızlandı. Tansiyonun düştüğü, durumunun iyi olduğu ilk bilgiler arasında. Hastaneye kaldırılması, revire alındı. Burada da ilk müdahalenin ardından programa devam etmesi bekleniyor."

Son dakika... Fuat Oktay rahatsızlandı Sağlık durumuyla ilgili ilk bilgiler

PROGRAMA DEVAM ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapılan ilk müdahalenin ardından tekrar salona geldi ve izleyicileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Oktay, salona geldikten sonra şu açıklamayı yaptı:

"Tekrar teşekkür ediyorum. Sadece doktorlarımızın söylediğine göre, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu." 

Son dakika... Fuat Oktay rahatsızlandı Sağlık durumuyla ilgili ilk bilgiler

Ayrıntılar geliyor...

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