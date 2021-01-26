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İHA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 09:11 | Son Güncelleme:

Son dakika... FETÖ'nün 'izdivaç yapılanmasına' operasyon: 19 gözaltı kararı

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Son dakika... FETÖ'nün 'izdivaç yapılanmasına' operasyon: 19 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ’nün güncel izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; dosya şüphelilerinden bir kısmının etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifade ve teşhislerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilen sivil 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

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