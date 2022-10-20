Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Zafer Biryol yakalandı

Haberin Devamı

FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Biryol, Büyükçekmece'de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÖ'nün futbol yapılanması içinde olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı olan Zafer Biryol'un yakalanması için başlattıkları çalışmalarda, şüphelinin Büyükçekmece'de saklandığını belirledi.



Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu, örgütün toplantılarına katıldığı ve 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği tespit edilen eski futbolcunun kaldığı eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan FETÖ'cü eski futbolcu Biryol, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Zafer Biryol için 15 yıla kadar hapis istemi Haberi görüntüle

Biryol’un terör örgütünün sözde toplantılarında yer aldığı da öğrenildi. 2012-2014 yılları arasında Küçükçekmece Beşyol'da FETÖ adına faaliyet gösteren kursun düzenlediği futbol turnuvasında kazanan oyunculara ödüllerini verdiği de dosyada yer aldı.

ZAFER BİRYOL KİMDİR?

02.10.1976'da Rize'de doğan Zafer Biryol, Beşiktaş altyapısında futbola başlayarak profesyonel oldu. Daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor’da forma giydi. Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 dolle gol kralı olan Biryol, bu performansı ile 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu. Burada fazla forma şansı bulamayan Biryol, 2006 yılında Fenerbahçe’den Bursaspor’a transfer oldu. Çaykur Rizespor forması da giydi.

Biryol, futbolculuk kariyerini Konya Şekerspor'da noktaladı.