Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yanan otomobil, trafiği durma noktasına getirdi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçen, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.



Sürücü tarafından yolun sağına çekilen araçtaki yangını söndürmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.



Yangın nedeniyle araç çevresinde güvenlik önlemi alınırken, köprü üzerinde trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Köprüye Anadolu yakasından girişte uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasında saat 17.40 sularında yoğunluk yüzde 62 olarak ölçüldü.

CNN TÜRK muhabiri Kaan Temeltaş şu bilgileri paylaştı:

FSM köprüsünde ciddi bir trafik oluştu. Hem FSM’de hem de diğer noktalarda çok yoğun bir trafik söz konusuydu. Otomobilin yanmasıyla birlikte daha yoğun bir trafik oluştuğunu söyleyebiliriz. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor. Çalışmalar halen devam ediyor. Yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Güvenlik önlemleri alındı. Yanan araca müdahale devam ediyor. Aynı zamanda yangın olduğu için alevleri izleyen şoförlerin yavaşlaması nedeniyle de yoğunluk yaşanıyor.

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