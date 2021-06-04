MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yanan otomobil, trafiği durma noktasına getirdi
GeriGündem Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yanan otomobil, trafiği durma noktasına getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHA
Haber Giriş: 04.06.2021 - 18:07 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yanan otomobil, trafiği durma noktasına getirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Son dakika haberine göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangından kaynaklı çıkan duman görüş alanını düşürerek, trafiği durma noktasına getirdi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçen, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Sürücü tarafından yolun sağına çekilen araçtaki yangını söndürmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç çevresinde güvenlik önlemi alınırken, köprü üzerinde trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Köprüye Anadolu yakasından girişte uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde yanan otomobil, trafiği durma noktasına getirdi

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasında saat 17.40 sularında yoğunluk yüzde 62 olarak ölçüldü.

Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde yanan otomobil, trafiği durma noktasına getirdi

CNN TÜRK muhabiri Kaan Temeltaş şu bilgileri paylaştı:

FSM köprüsünde ciddi bir trafik oluştu. Hem FSM’de hem de diğer noktalarda çok yoğun bir trafik söz konusuydu. Otomobilin yanmasıyla birlikte daha yoğun bir trafik oluştuğunu söyleyebiliriz. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor. Çalışmalar halen devam ediyor. Yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Güvenlik önlemleri alındı. Yanan araca müdahale devam ediyor. Aynı zamanda yangın olduğu için alevleri izleyen şoförlerin yavaşlaması nedeniyle de yoğunluk yaşanıyor.

Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde yanan otomobil, trafiği durma noktasına getirdi

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi