Son dakika... Eski DanÄ±ÅŸtay Ã¼yesi KazÄ±m Davas lÃ¼ks bir sitede yakalandÄ±

Ankara'da, 'silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma' suÃ§undan aranan DanÄ±ÅŸtay eski Ã¼yesi ve FETÃ–'nÃ¼n Trabzon yargÄ± ve kaymakamlar imamÄ± KasÄ±m Davas, polis veÂ MÄ°T'in ortak operasyonu sonucu yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Â

Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ile MÄ°T'in ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda, DanÄ±ÅŸtay eski Ã¼yesi ve FETÃ–'nÃ¼n Trabzon yargÄ± ve kaymakamlar imamÄ± KasÄ±m Davas'Ä±n Ã‡ankaya ilÃ§esine baÄŸlÄ± Mutlukent mahallesinde lÃ¼ks bir sitede saklandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Bunun Ã¼zerine ekipler belirlenen adrese baskÄ±n dÃ¼zenledi. BaskÄ±n sÄ±rasÄ±nda KasÄ±m Davas, aracÄ±yla kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, oturduÄŸu sitenin giriÅŸinde yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â FETÃ– itirafÃ§Ä±sÄ± eski Gemlik KaymakamÄ± Cahit IÅŸÄ±k'Ä±n ifadesinde KasÄ±m Davasâ€™Ä±n Trabzon'da Â hakim, savcÄ± ve kaymakamlarÄ±n imamÄ± olduÄŸu ve kendileriyle ayda bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeÂ beyanda bulunduÄŸu, KasÄ±m Davasâ€™Ä±n 8 yÄ±l 9 ay kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± olduÄŸu belirtildi.Â

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara