MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Eski DanÄ±ÅŸtay üyesi KazÄ±m Davas lüks bir sitede yakalandÄ±
GeriGÃ¼ndem Son dakika... Eski DanÄ±ÅŸtay üyesi KazÄ±m Davas lüks bir sitede yakalandÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Gündem
DHA
Haber GiriÅŸ: 20.03.2021 - 12:48 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... Eski DanÄ±ÅŸtay üyesi KazÄ±m Davas lüks bir sitede yakalandÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Son dakika... Eski DanÄ±ÅŸtay üyesi KazÄ±m Davas lüks bir sitede yakalandÄ±

FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde "Trabzon yargÄ± sorumlusu" olduÄŸu suÃ§undan aranan eski DanÄ±ÅŸtay Ã¼yesi KasÄ±m Davas, MÄ°T ile Emniyet'in ortak operasyonuyla Ankara'da lÃ¼ks bir sitede yakalandÄ±.

Ankara'da, 'silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma' suÃ§undan aranan DanÄ±ÅŸtay eski Ã¼yesi ve FETÃ–'nÃ¼n Trabzon yargÄ± ve kaymakamlar imamÄ± KasÄ±m Davas, polis veÂ MÄ°T'in ortak operasyonu sonucu yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Â

Son dakika... Eski DanÄ±ÅŸtay Ã¼yesi KazÄ±m Davas lÃ¼ks bir sitede yakalandÄ±

Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ile MÄ°T'in ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda, DanÄ±ÅŸtay eski Ã¼yesi ve FETÃ–'nÃ¼n Trabzon yargÄ± ve kaymakamlar imamÄ± KasÄ±m Davas'Ä±n Ã‡ankaya ilÃ§esine baÄŸlÄ± Mutlukent mahallesinde lÃ¼ks bir sitede saklandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Bunun Ã¼zerine ekipler belirlenen adrese baskÄ±n dÃ¼zenledi. BaskÄ±n sÄ±rasÄ±nda KasÄ±m Davas, aracÄ±yla kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, oturduÄŸu sitenin giriÅŸinde yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â FETÃ– itirafÃ§Ä±sÄ± eski Gemlik KaymakamÄ± Cahit IÅŸÄ±k'Ä±n ifadesinde KasÄ±m Davasâ€™Ä±n Trabzon'da Â hakim, savcÄ± ve kaymakamlarÄ±n imamÄ± olduÄŸu ve kendileriyle ayda bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeÂ beyanda bulunduÄŸu, KasÄ±m Davasâ€™Ä±n 8 yÄ±l 9 ay kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± olduÄŸu belirtildi.Â 

Son dakika... YargÄ±tay, eski AYM Ã¼yesi Erdal Tercana verilen cezayÄ± onadÄ±
Son dakika... YargÄ±tay, eski AYM üyesi Erdal Tercan'a verilen cezayÄ± onadÄ±

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi