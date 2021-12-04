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Son dakika: Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı

#Eren Kış-11 Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Operasyon
Son dakika: Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1300 personel görev alıyor.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş ve Diyarbakır'da 'Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. 

Son dakika: Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı

Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, Diyarbakır jandarma ve Muş jandarma komutanlıklarının katılımıyla jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 84 operasyonel tim ve 1300 personel görev aldı. 

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

Son dakika: Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı

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#Eren Kış-11 Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Operasyon

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