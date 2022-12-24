Son dakika... Eren Abluka 18 Operasyonu başlatıldı! Bakan Soylu: Tek bir terörist kalmayana kadar sürecek

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Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyb Turan operasyonu; Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman illerinde 19 Tabur, 253 Tim, 28 PÖH Timi ile toplam 3650 personelle eş zamanlı olarak başlatıldı.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde uzun zamandan beri takibinde olduğumuz teröristleri Eren 17 Kış-Abluka Operasyonu'nda etkisiz hale getirdik. Bu sektörde temizlenmeye muhtaç bir sektör. Burada geçen yıl, bu yıl ve ondan önceki yıl 300 milyon kök kenevir buradan ele geçirildi. Önce terör örgütünün finansmanını burada kuruttuk, şimdi buradaki bütün varlığını kurutacağız. Bu harekat başladı, bitiş tarihi burada tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek. Kışın olması, kar olması, bizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

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"BU BÖLGEDE 21-24 ARASI TERÖRİST OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Bu bölgede yaklaşık bazen farklı bölgelere de geçiş olabiliyor; 21-24 arası terörist olduğunu biliyoruz. Bazen farklı bölgelere kayış söz konusu olabilir. Hedefimiz bu teröristleri bu alandan temizlemektir.

"GABAR'DA BİRAZ İŞİMİZ VAR"

Gabar'da biraz işimiz var. 6 terörist var, orada biraz işimiz. Orada petrol çıkan bölge güvenli bir bölge, kahramanlarımız büyük fedakarlıklar gösterdiler, şehitlerimiz oldu. Bir şehidimizin ismi de şu anda petrol çıkan bölgeye verildi. Bu dağların her birinin hikayesi var. Geleceğimize büyük bir kahramanlık bırakıyoruz.