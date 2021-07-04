Son dakika: Eren-14 Operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol Köyü kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, polis insansız hava aracı ve jandarma silahlı insansız hava aracı ile operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ve bölgede jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat birlikleri ile operasyonlara devam edildiği ifade edildi.