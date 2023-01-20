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Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: Afrin'de patlayıcılar ele geçirildi

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#Afrin#Emniyet#Patlayıcı
Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: Afrinde patlayıcılar ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 11:31

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin’e gönderildiği tespit edilen 1.6 kilogram C4 ve 1.5 kilogram TNT ile hazırlanan EYP ele geçirilerek olası eylemlerin önüne geçildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin’e gönderildiği tespit edilen 1.6 kilogram C4 ve 1.5 kilogram TNT ile hazırlanan EYP ele geçirilerek olası eylemlerin önüne geçildi.

PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin’e gönderildiği tespit edilen EYP’nin, Afrin/Mahmudiye Mahallesi Racu Yolu zeytinlik arazisi içerisinde toprağa gömülü vaziyette ve patlamaya hazır halde olduğu tespit edildi. Yapılan aramalar sonucu ele geçirilen EYP’nin;

1.6 kg C4 patlayıcı,

1.5 kg TNT patlayıcı,

1 adet Alfa Fire uzaktan komutalı anahtar sistemi ve kumanda,

2 adet elektrikli kapsül,

1 adet pil ile hazırlandığı tespit edildi.

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#Afrin#Emniyet#Patlayıcı

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