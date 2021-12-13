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Son dakika! Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü! Acı haber geldi

#Edirne#Enez#SEL

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak etkili oldu, su baskınları nedeniyle ev ve yollarda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı. Sultaniçe köyünde yaşayan Murat Güneş (75) sel sularına kapılarak kayboldu. Selde kaybolan Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı.

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Enez ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Enez-Keşan kara yolu ekipler tarafından ulaşıma kapatıldı. İlçeye bağlı Sultaniçe, Gülçavuş ve Vakıf köylerinde de taşkınlar oldu, bazı evler ile yollar su altında kaldı.

TÜM KARELER

Edirnede sel can aldıEdirne'de sel can aldıHaberin Tüm Görselleri

Sultaniçe köyünde sele kapılan Murat Güneş, kayboldu. Sel nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güneş’i arama çalışmalarını sürdürüyor. AFAD ekipleri, araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 11 kişiyi kurtardı. Yetkililer, kuvvetli yağışın etkisini yitirmeye başladığını belirterek, bölgede çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ACI HABER GELDİ

Edirne’nin Enez ilçesinde meydana gelen selde Sultanice köyünde suya kapılıp kaybolan Murat Güneş’in cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin evinin yakınında bulduğu Güneş’in cenazesi Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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#Edirne#Enez#SEL

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