Son dakika... Diyarbakır merkezli 16 ilde operasyon! Paraları 'Bitcoin'e çevirmişler

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı olası operasyonda el koyulmasın, diye 'Bitcoin'e çevirdikleri ortaya çıktı. Ele geçirilen 2 hesap numarasında 217 milyon 400 bin dolar hareketlilik tespit edilirken, hesaplarda ayrıca 682 bin 665 dolar olduğu görüldü.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara