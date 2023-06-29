Son dakika! Datça'da orman yangını

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Yangın, Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Yangının otluk ve makilik alanda etkili olduğu öğrenilirken, yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 6 helikopter ve 6 uçak havadan müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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