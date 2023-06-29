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Son dakika! Datça'da orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Datça#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 19:14

Muğla'nın Datça ilçesinde Kargı mevkindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ediyor

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Yangın, Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son dakika Datçada orman yangını

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Son dakika Datçada orman yangını

Yangının otluk ve makilik alanda etkili olduğu öğrenilirken, yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 6 helikopter ve 6 uçak havadan müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika Datçada orman yangını

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#Muğla#Datça#Orman Yangını

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