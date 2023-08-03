×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Datça#Deprem
Son dakika... Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 05:35

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 05:18'de Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan depremin Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Muğla'ya 224 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Datça#Deprem

BAKMADAN GEÇME!