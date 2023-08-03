Son dakika... Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 05:18'de Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan depremin Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Muğla'ya 224 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD deprem (@DepremDairesi) August 3, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [224.61 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-08-03
Saat:05:18:48 TSİ
Enlem:34.848 N
Boylam:26.428 E
Derinlik:6.94 km
Detay:https://t.co/0ktVwyBLhx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi