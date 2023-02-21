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D-100'de 9 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kaza: 2 yaralÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Trafik KazasÄ±#D-100#Ä°ETT
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 21, 2023 09:49

BeylikdÃ¼zÃ¼ D-100 Karayolunda fren arÄ±zasÄ± yapan servis otobÃ¼sÃ¼ 8 araca Ã§arparak durabildi. AralarÄ±nda Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n de bulunduÄŸu zincirleme kazada 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

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Kaza saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda D-100 Karayolu BeylikdÃ¼zÃ¼ mevkii TopkapÄ± istikametinde yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, bir servis otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ seyir halindeyken araÃ§ta fren arÄ±zasÄ± oluÅŸtu. ÅžofÃ¶rÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi otobÃ¼s aralarÄ±nda Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ olmak Ã¼zere 8 araca Ã§arptÄ±. OtobÃ¼sÃ¼n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± bazÄ± otomobiller savrularak yol kenarÄ±ndaki duvara Ã§arptÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Â

D-100de 9 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kaza: 2 yaralÄ±

Kaza nedeniyle yan yol trafiÄŸi TopkapÄ± istikametine tamamen kapandÄ±. Kazada yaralanan 2 kiÅŸi, ilk mÃ¼dahalelerinin ardÄ±ndan ambulanslarla hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis ekipleri de kaza bÃ¶lgesinde inceleme yaptÄ±.

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Kazaya karÄ±ÅŸan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Fatih YamaÃ§oÄŸlu, â€œTrafik Ã§ok aÄŸÄ±r ilerliyordu, sonrasÄ±nda servis otobÃ¼sÃ¼ hepimize vura vura geldi. Sonra kim kime vurdu belli deÄŸil" diye konuÅŸtu. YaklaÅŸÄ±k 1,5 saat trafiÄŸe kapalÄ± olan yan yol kazaya karÄ±ÅŸan araÃ§larÄ±n Ã§ekiciyle kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± yeniden trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±. Kaza bÃ¶lgesi havadan da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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#Trafik KazasÄ±#D-100#Ä°ETT

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