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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın paylaştı: Müjdeye iki saat kala
Gözler saat 15:00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede... Tarihi açıklamaya saatler kala Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi açıklamayı yapmasına 2 saat kala Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kalın, 'Müjdeye 2 saat kala' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.
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