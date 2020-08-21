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Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:13 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın paylaştı: Müjdeye iki saat kala

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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın paylaştı: Müjdeye iki saat kala
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Gözler saat 15:00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede... Tarihi açıklamaya saatler kala Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi açıklamayı yapmasına 2 saat kala Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kalın, 'Müjdeye 2 saat kala' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın paylaştı: Müjdeye iki saat kala

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