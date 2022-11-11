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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da: 'AB kapısında 52 yıl bizi süründürdüler'

Güncelleme Tarihi:

#Özbekistan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türk Dünyası Ali Nişanı Takdim Töreni
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 10:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Ali Nişanı Takdim Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "AB kapısında 52 yıl bizi süründürdüler, hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama biz de onlara gerekeni, gerektiği zamanda cevabını vereceğiz" dedi.

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Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Teşkilatımızın uluslararası alandaki görünürlüğünün de her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahade ediyorum. Mevcut zorlukların ve meydan okumaların üstesinden geleceğimize inanıyorum.

Ortak çaba ve öz verimizin ürünü olan teşkilatımızın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de bu organizasyonda gerçekten ev sahibi konumunda olan Şevket kardeşime çok teşekkür ediyorum, her şeyi ile müstesna bir organizasyon, müstesna bir ev sahipliği.

Yeni dönemde görevi üstlenecek Kazakistan Başkanı'na da özgüveni noktasında çok çok başarılar diliyorum görüyorum ki Kazakistan'da da aynı başarıyı sürdüreceğiz.

Karabağ’da çok ciddi bir mücadele sürdüren ve bu mücadeleyi en güzel şekilde devam ettiren İlham Aliyev kardeşimi, bu esnada bu mücadele sırasında iki yıldır neler başardığını, neleri ortaya koyduğunu görüyoruz. Şu an itibariyle defaatle oradaki törenlere de katılmak sureti ile neler yapıldığını yerinde görme imkanım oldu ve bunları tabi görünce de bir Türk olarak iftihar ettim. Bu kadar kısa zamanda bu kadar başarı hakikaten bizlere bir gurur vesilesi oldu.

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Özbekistan’da da aynı durumu, bütün fiziki altyapı üst yapıda çok ciddi bir değişim görüyoruz, bunlar bizim için iftihar meselesidir.

AB KAPISINDA 52 YIL BİZİ SÜRÜNDÜRDÜLER

AB kapısında 52 yıl bizi süründürdüler, hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama biz de onlara gerekeni, gerektiği zamanda cevabını vereceğiz.

Bu ödül şahsıma büyük sorumluluk yüklemektedir. 

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#Özbekistan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türk Dünyası Ali Nişanı Takdim Töreni

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