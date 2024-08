Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçak gemimizi orduya katacağız

Haberin Devamı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ölümü öldüren cesaret abidelerinden devraldığımız emaneti şanla taşımaya devam edeceğiz. Ağustos ayı tarihimizde Türk'ün zaferler ayı olarak bilinir. 4 gün önce milletimize Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin sene-i devriyesini kutladık. Aynı gün Büyük Taarruz'un yıldönümünü andık. İstiklal harbimiz başlı başına dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir başarıdır. Türk milleti tarih yapan ve tarih yazan vasfını bir kez daha göstermiştir. Türlü meşakatlerle elde edilen başarıyla Türk askerinin kahramanlığı perçinlenmiştir. 5 ayda ayda aşılmaz denilen hattı, ordumuz taktik bir baskınla 5 günde darmadağın etmiştir. Milletin bağrından çıkan ordumuz, Gazi Mustafa Kemal'in yürüttüğü titiz bir çalışma sonucunda büyük bir başarıya imza atmıştır. Taarruz kararı önceden alındığı halde aylar boyunca savaş vasıtalarının tamamlanmasına öncelik verildi. Tüm imkanlar seferber edildi. Silah, mühimmat, ilave kuvvet gibi hazırlıkların yanı sıra iç cephenin tahkimi sağlandı. Bugün yaşadığımız hadiselere baktığımızda bir millet için iç cephenin ne kadar mühim olduğunu görüyoruz.

"BİZİ YOLUMUZDAN GERİ DÖNDÜREMEDİLER"

Cumhuriyet boyunca tamamı aynı amaca hizmet eden pek çok kirli senaryoya maruz kaldık. Sokak olaylarıyla bizi kendi iç meselelerimize hapsetmeye kalktılar. Darbeler yoluyla devlet ve millet arasına kalın duvarlar ördüler. Bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek değil içerde ve dışarda vuruşarak geldik. Bizi yolumuzdan geri döndüremediler. Bugün de millet olarak hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Anadolu gemimizle inşallah şimdi onun daha büyüğünü yani uçak gemimizi hazırlıkları yapılıyor bir an önce onu da ordumuzun saflarına katacağız. KAAN'ımız, Hürjet'imiz, Atak'ımız, Gökbey'imiz, denizaltılarımızla, Altay Tank'ımız füzelerimizle nice savunma kabiliyetlerimizle tam bağımsız Türkiye idealimize emin adımlarla ilerliyoruz.



"5.KOL APARATLARININ TUZAĞINA DÜŞMEYECEĞİZ"



85 milyonun her konuda aynı fikirde olmasını beklemek doğru değildir. İç kalemizde gedik açılırsa bunu toparlamak meşakatli olacaktır. Hepimiz bedel öderiz. Milletini seven kendini bu topraklara ait hisseden kimsenin kaybet kaybet denklemine fırsat vermeyeceğine inanıyorum. Son dönemlerde çeşitli kışkırtmalara şahitlik ediyoruz. Kirli dilin, ülkeyi sürüklemek istediği tehlikeli yeri görmekteyiz. 5.kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğiz. 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz. Siyasi görüşlerimiz kökenlerimiz inançlarımız farklı olsa da aynı gök kubbenin altında aynı vatan toprağının üzerinde yaşıyoruz.