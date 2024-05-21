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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya ile ticaret hedefini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Romanya#Netanyahu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya ile ticaret hedefini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 18:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlişkilerimizde yeni bir tarihi dönüşümü almış olduk. Ekonomik ve ticari bağlar ikili münasebetlerimizin lokomotifini oluşturuyor. İkili ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır" dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İlişkilerimizde yeni bir tarihi dönüşümü almış olduk. Ekonomik ve ticari bağlar ikili münasebetlerimizin lokomotifini oluşturuyor. İkili ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Şirketlerimizin Romanya'daki yatırımları 8 milyar dolara yaklaşmıştır.  Savunma sanayii işbirliğinde önemli bir ivme yakaladık. Romanya'yla ortak faaliyetlerde bulunarak bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlıyoruz. Terörle mücadelede görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi paylaştım. Romen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılan düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi duyurmak istiyorum. Gazze'de katliamın önüne geçilecek adımlar hala atılmıyor. Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti soykırım politikalarına devam ediyor. Buna dur denilmesi gerekmektedir. Romanya'nın uluslararası toplumda gereken katkıları vereceğine inanıyorum. Bir sonraki toplantımızı Bükreş'te gerçekleştireceğiz.

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#Erdoğan#Romanya#Netanyahu

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