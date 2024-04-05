Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki soykırıma kelimeler yetmez

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Kur'an sözlerin en güzelini cem eden mukaddes bir kitap olarak dillerde hanelerde muhafaza edildi. İnşallah kıyamete de kadar Kur'an gönüllerin şifası olmaya devam edecektir. Biz de bugün burada olduğu gibi nur yağmurundan nasiplenme gayretinde olacağız. Kur'an-I

Kerim'in ruhu dalga dalga yeryüzüne yayılarak bereket oldu. Yardımlaşmayı oradan öğrendik. Anne babaya hürmet etmeyi oradan öğrendik. Cahiliye karanlığından kurutuluşun yolunu orada öğrendik. Zulme rıza göstermemeyi başı dik hür ve onurlu bir millet olmayı böyle başardık. Helalînden kazanmayı akrabayı gözetmeyi bize Kuran öğretti. Müslümanlar olarak bugün Kuran'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz.





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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 işçinin ölümüne göz yumdular Haberi Görüntüle



"KARDEŞLİĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"



Etnik kabile temelli gerilimlerin yaşandığı yerlerin başında İslam ülkeleri geliyor. Afrika'dan Asya'ya pek çok bölgeye baktığımızda sömürü çarkının nasıl kurulduğunu nasıl işletildiğini görüyoruz. Suriye'yi, Yemen'i, Filistin'i kana bulayan çatışmaların gerisinde bu sömürü düzenini devam ettirme planları vardır. Kimi zaman demokrasi getirme, kimi zaman barışı sağlama her defasında oynanın oyunun arkasında zenginliklerin talan edilmesi vardır. Bunda maalesef başarılı da oldular. Filistin'deki katliam politikaları da 3 çeyrek asırdır artarak devam ediyor. Gazzeli kardeşlerimiz 180 gündür maruz bırakıldıkları zulmü ve soykırımı anlatmaya kelimeler dahil kifayetsiz kalıyor. Kabahati başkasında aramak kolaya kaçmak olacaktır. Kendi kusurlarımızı da açık yüreklilikle kabul edeceğiz. Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Kuran'ın emirleriyle aramıza mesafe koydukça bizi biz yapanları da kaybetmeye başladık. Kardeşliğimiz zayıfladı. Paylaşmanın yerini tamahkarlık aldı. Cömertliğin yerini cimrilik aldı. Riyakarlık geçer akçe hale geldi. Nefsimizi ve kendimizi düzeltmeden dış dünyanın düzelmeyeceğinin çok iyi farkındayız. Karanlığı eleştirmek kolaydır. Önemli olan zifiri karanlığı delecek ışık hüzmesi olmaktır. Bunun için kardeşliğimize sahip çıkacağız. Birbirimizin hakkını hürmet göstereceğiz. Kardeşimize akrabalarımızı sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Yetimin başını okşayacak, öksüzün elinden tutacak, ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalacağız.