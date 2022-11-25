Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerle kol kola Kandil'de dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ KONUSUNDA EPEYCE BİR MESAFE KAYDETTİĞİMİZ GERÇEKTİR

Ülkemizde uzunca bir süre kanayan yaramız olan kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi konusunda epeyce bir mesafe kaydettiğimiz gerçektir. Bir kadının bile şiddete uğramasına, hele hele cinayete kurban gitmesine asla rıza gösteremeyeceğimiz için mücadelenin çıtasını yükseltmek mecburiyetindeyiz.

Hiçbir hak ve sorumluluk, sadece gerçeğe veya sadece kadına mahsus kılınmamıştır. Toplumsal hayatın temel direği de kadındır.Kadınlarımızı insan onuruna uygun bir hayat sürebilmeleri temini ötesinde hak, fırsat adaleti esasına dayalı olarak hayatın her alanında kendilerine ve ülkelerine katkı sağlayan bireyler haline getirmek istiyoruz.

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ÜLKEMİZİ, DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR SEVİYEYE GETİRDİK

Ülkemizi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile kadın konukevlerimizle, eğitim çalışmalarımızla dünyada örnek gösterilen bir seviyeye getirdik. Emniyetimizi, sağlık çalışanlarımızı, yargı mensuplarımızı, öğretmenlerimizi, din görevlilerimizi çalışmalarımızın içine katıyoruz. Bu faaliyetlerin hepsini de aile kurumunu güçlendirme anlayışla yürüttüğümüzün altını tekrar çizmek istiyorum.

CİNSEL ŞİDDET GİBİ ALANLARDAKİ MÜCADELENİN TEKNİK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYORUZ

Cinsel şiddet ve bağımlılık gibi bu alanlardaki mücadelenin teknik altyapısını güçlendiriyoruz. Bundan sonra da Cumhurbaşkanı olarak şahsi, Cumhurbaşkanlığı olarak kurumsal himayemiz altında milletimizi kuşatan seferberlik ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadın, iyi bir öğretmendir. Öğretmenlerin yüzde 60'ının, akademisyenlerin yarıya yakınının kadınlardan oluşması bu hakikatin bir ifadesidir.

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DÜNYANIN BAŞKA YERİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ KADIN VE ÇOCUKLARI BÖYLE ALÇAKÇA KATLETMİŞ OLSA AYLARCA GÜNDEM OLUR

Terör örgütlerinin son dönemde yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerden ikisi kadın öğretmenlerimizdir. Dünyanın başka bir yerinde terör örgütü öğretmenleri ve çocukları böylesine alçakça katletmiş olsa günlerce, haftalarca, aylarca gündem olur tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden, ne STK'lardan, ne medyadan kayda değer bir ses çıkmıyor. Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede? Bunları Diyarbakır Anneleri'nin yanında gördünüz mü? Terör örgütleri olduğu zaman Kandil'e kadar çıkan bu batının STK'ları maalesef Türkiye'de Diyarbakır annelerini ziyaret etme özelliğini göstermemiştir. Dost ve kardeşlerimizin samimi üzüntülerini hariç tutuyorum.

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TERÖRİSTLERLE KOL KOLA KANDİL'DE DOLAŞANLAR BU MİLLETİN OYLARININ TEMSİLCİSİ OLAMAZ

Kadının canına kast eden, genç kızlarımızı kandırıp dağlarda ölüme sürükleyen infaza her türlü insan hakkı ihlalinde bulunan terör örgütünü görmezden gelemeyiz. Bu örgütün Parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz. Onların demokrasi adına söyleyecekleri hiçbir söz kalmamıştır. Söyleyecekleri hiçbir cümle yoktur.Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunların neyin peşinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kadın ve çocuk katillerinin yakasına yapışmazsak, bırakınız ülkeyi yönetme sorumluluğumuzu, en temel insani vazifeyi yerine getirmiş olamayız. Parlamentoya öyle veya böyle girip ondan sonra teröristlerle kolkola Kandil'de dağlarda dolaşanlar, bu milletin oylarının temsilcisi olamaz. 2023 seçimlerini bu anlamda çok çok önemli buluyorum. 2023 seçimlerinde benim milletim sandıklarda bunlara en güzel demokratik cevabı verecektir.

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2023 BUNLAR İÇİN BİR SON OLACAK

Anayasada, yasada yaptığımız değişikliklerle kadına şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Kadın ve çocuk katili terör örgütünün arkasında duranlar dökülen kana ortaktır. İşte daha yeni, İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemini bu terör örgütleri neyle izah edecekler? Ne ana muhalefet ne de yavrusu konuştu mu? Konuşmadı. Konuşacak sözleri yok da onun için. Şehit edilen yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım. İnşallah 2023 bunlar için bir son olacak. Benim buna inancım var.

DAHA BU İYİ GÜNLERİNİZ

Biz terör örgütü kullanıyor diye kötü örneklere bakarak insani ve vicdani görevlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizde misafir ettiğimiz mağdurları korumaya devam edeceğiz. Particiklerden biri Karkamış'a geçmiş. Orada mültecilerle ilgili laf etmeye kalkınca 'Bugün bunun yeri değil. Burada siyaset yapmayın' deyip kovdular, o da bir dükkana sığındı. Daha dur, bunlar iyi günleriniz.

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BU KUŞAĞI BATIDAN DOĞUYA TÜM SINIRLARIMIZI BOYUNCA TAMAMLAYACAĞIZ

Sınırlarımızın ötesinde oluşturmakta olduğumuz güvenlik kuşağıyla aynı zamanda kadın ve çocuğun hakkını müdafaa ediyoruz. İnşallah bu kuşağı batıdan doğuya tüm sınırlarımızı boyunca tamamlayarak hem kendi vatandaşlarımızın, hem orada yaşayan insanların geleceğine güvenle bakacağına sağlayacağımıza hiç endişeniz olmasın.