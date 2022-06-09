‘Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim önümüzdeki yılın Haziran ayında olacak

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Geçen 20 yılda nasıl asırlık eser ve hizmetleri kazandırdıysak inşallah büyük ve güçlü Türkiye’yi de yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye güneşinin ilk ışıklarının yükseldiği yer de inanıyorum burası olacaktır. İzmir’den bu hedefimize bu vizyonumuza uygun daha kuvvetli daha samimi daha coşkulu destek bekliyoruz.

Maalesef bu şehir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. CHP’nin de başında olan bir milletvekili var İzmir’in. İzmirlilerin kendini temsil etmesi için Meclis’e gönderdiği bu zat, İzmir’in yolunu dahi bilmiyor. Milletvekili olmasına rağmen bizim kadar İzmir’e gidip gelmiyor. İzmir’in derdiyle dertlenmek yerine mesaisinin çoğunu Silivri’deki memleket düşmanlarını yargıdan kaçırmak, Türkiye’yi yabancılara şikayet etmek, terör örgütlerine payandalık yapmak için harcıyor.

Haberin Devamı

BAZI ŞEHİRLERİMİZE AYRI ÜLKE DİYECEK KADAR TÜRKİYE'DEN DE HABERSİZ

Bu şehrin yerel yönetimler kaynaklı sorunlarına çözüm geliştirmek yerine şahsımız ver aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar atıyor. Bugün bir dava daha kazandım. Sağ olsun o böyle yaptıkça biz de davaları kazanıyoruz. Nihai kararlar geldikçe onları da uygun olan yere Bay Kemal'in adına hayır yapıyoruz.

Kendisi daha önce İstanbul milletvekilliği yaptı ama oranın da ilçelerini bilemeyecek kadar seçildiği yerden habersizdi. Daha vahimi bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan, her seferinde mahcup olduğu halde yalandan vazgeçmeyen şahsın ne seçildiği şehirlere ne de ülkeye ve millete hayrı dokunmadı.

Siyasi kariyerinde kasetle geldiği genel başkanlık koltuğunu korumak dışında ülke ve milletin geleceği adına hiçbir çabasını görmedik. Kırıklarla ve başarısızlıklarla oldu dolu siyaset karnesine rağmen bu zat, şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu da çıkıp adam gibi delikanlıca yapmak yerine, tıynetine uygun şekilde dolambaçlı yollardan gerçekleştirmeye çalışıyor. Meramını milletine anlatmak varken siyasi istikbalini yabancı büyükelçilerin inayetinde arıyor. Hakkını da yememek lazım; cehaletinden kaynaklanan gaflarıyla bizleri zaman zaman güldürmüyor, eğlendirmiyor da değil. Fakat bu da bir yere kadar.

Haberin Devamı

ARTIK KAÇAK GÜREŞMEYİ BIRAK

Ülkenin yönetimine talip olmak, CHP kürsüsünde gece yarıları sosyal medyada masasının etrafına ve altına doldurduğu şürekası önünde şaklabanlık yapmaya benzemez. Artık masa etrafında top çevirmek, ortaklarını idare etme adına milleti oyalama devri yarıda kaldı. Vakit karar verme vakti.

Geçen hafta bu zata çok açık ve net çağrıda bulundum. Ama kendisi sorularımıza dürüstçe cevap vermek yerine iftiralarını sürdürerek yine topu taca atmaya çalıştı. Biz de çağrımızı tekrar ettik. Milletvekili seçildiği İzmir’den aynı davetimi yapıyorum. Bay Kemal’e diyorum ki; artık kaçak güreşmeyi bırak. Artık ipe un sermekten, sürekli bahane üretmekten, lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz.

Haberin Devamı

İŞTE SÖYLÜYORUM; CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI TAYYİP ERDOĞAN

Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan...

KILIÇDAROĞLU'NA: YA ADAYLIĞINI AÇIKLA, YA DA ADAYINI AÇIKLA

Az önce Efes 2022 Tatbikatı'nda sayın Bahçeli ile beraberdik. Tatbikatı beraber izledik ve defalarca Bahçeli ismimi açıkladı, zikretti. Daha ne arıyorsun? Biliyorum ki seçimlerde aday olmak, karşıma çıkmak için de can atıyorsun. Gel kendine ve partine daha fazla eziyet etme Bay Kemal. CHP’ye oy vermiş vatandaşların başını daha fazla yere eğdirme. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok ya adaylığını açıkla, ya da adayını açıkla. Siyaset hem yürek hem samimiyet işidir. Bu soruma cevap vermezsen hem yüreksiz hem samimiyetsizsin demektir.

Haberin Devamı

BİRİLERİ SANA ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYORSA ONUN DA ÇARESİ VAR

Ürktüğün, korktuğun bir durum varsa onu da çık açıkça söyle. Diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin polisi, savcısı, hakimi gereğini yapacaktır. Kökeninden, meşrebinden dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa onun da çaresi var. AK Parti Türkiyesi herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir. Kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Her mazlumun, mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal. Hangi sebeple olursa olsun hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz. Yeter ki sen aday ol.

Haberin Devamı

ÇAĞRIMIZIN TEK GAYESİ ÜLKEMİZİ BU TARTIŞMADAN BİR ÖNCE KURTARMAK

Bizim için seçim meydanında karşımıza kimin çıkacağının ehemmiyeti yok. Biz karşımızdakine değil kendimize güverenerek bu mücadeleye giriyoruz. Çağrımızın tek gayesi ülkemizi bu tartışmadan bir önce kurtarmaktır. Bakalım bu sefer Bay Kemal nereye kaçacak, hangi bahaneye sığınacak.

BAY KEMAL NEREDEYDİ? TURİST GİBİ GELDİ, DOLAŞTI

Biz kimin ne dediğine değil kendi işimize bakacağız. Son 20 yılda İzmir'e toplam 90 milyar tutarında yatırım yapğtık. Bay Kemal'in Büyükşehir Belediyesi acaba ne yaptı İzmir'e? Yağmurlar yağdığında İzmir'i nasıl su basıyor görüyorsunuz. Sağlıkta toplam 122 tesisi şehrimize kazandırdık. 2060 yataklı Bayraklı Şehir Hastanemizi inşallah bu yıl içinde tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bundan tam 2 yıl önce yaşanan depremin ardından İzmir'in sokaklarında enkazdan enkaza koşuyorduk. Bay Kemal neredeydi? Turist gibi geldi, dolaştı. Biz tüm ekibimizle buradaydık. Yılmaz Erbek apartmanındaki yavrularımızı, Rıza Bey apartmanında, Cumhuriyet sitesinde yitip giden canlarımızı biz unutmadık. O gün İzmirlilere söz verdik. Önce çocuklarımızı kurtaracağız, sonra yuvalarını teslim edeceğiz. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden 741 bağımsız bölümden oluşan konutları depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Bayraklı'da yerinde dönüşümle yaptığımız konut ve işyerlerinin büyük kısmını tamamladık. Rezerv alanındaki 3657 konut inşaatı sürüyor. İnşallah yıl sonuna kadar tüm konutları İzmirli kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşayacağız. Ama birileri hala kendi hizmet binalarını ne yapacaklarına daha karar veremiyor. İnşallah İzmirli kardeşlerimiz bu farkı görüyor ve herkesin notunu veriyor.

Şehrimize 4 Millet Bahçesi yapıyoruz. İstanbul - İzmir otoyolu sayesinde İstanbul'a 3.5 saatte varabilmenizi sağladık. Torbalı-Ödemiş-Kiraz yolunu, İzmir-Çeşme ayrımı Seferihisar-Selçuk-Kuşadası ayrımı yolunu, çevre yolu dahil Bergama-Soma-Akhisar yolunu 2023 yılında tamamlıyoruz. İzmir-ankara YHT hattının yapımı devam ediyor. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yeniledik, kapasitesini arttırdık. İzmir'e 33 baraj inşa ettik, 8 baraj daha inşa ediyoruz. İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar 7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

İZMİR'DE BU DEFA ÖNÜMÜZDEKİ TABLOYA YAKIŞIR NETİCE ELDE EDECEĞİMİZE BEN İNANIYORUM

Sizlerden bu eser ve hizmetleri her fırsatta İzmirlilerle paylaşmanızı istiyorum. Ancak bu şekilde eser ve hizmet siyaseti ile istismar siyaseti arasındaki farkı İzmirlilere gösterebiliriz. İzmir'de bu defa önümüzdeki tabloya yakışır netice elde edeceğimize ben inanıyorum.