Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Darülaceze değerli mensupları sevgi değer misafirler sizleri selamlıyorum. Darülaceze’ye emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese medeniyetimizin insana bakışını gösteren en önemli kurumlardandır.

Şimdiki büyükşehir belediyesinin bu tür hizmeti var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla millete hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu tür hizmetler yapın biz de sizi alkışlayalım.

