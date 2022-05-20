Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Darülaceze değerli mensupları sevgi değer misafirler sizleri selamlıyorum. Darülaceze’ye emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese medeniyetimizin insana bakışını gösteren en önemli kurumlardandır.
Şimdiki büyükşehir belediyesinin bu tür hizmeti var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla millete hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu tür hizmetler yapın biz de sizi alkışlayalım.
Sosyal hizmet şehrimizin inşasında en büyük desteği devletimizin yanı sıra bağışçılarımızdan da bekliyoruz.
İnanarak söylüyorum ki Darülaceze hizmet şehri dünyada bu işin tek örneği olacaktır. Şu dünyayı tanıdıysam ülkemiz gibi tek örnek yok.
Huzur evlerinde kalan yaşlılarımızın önemli kısmının yüksek gelirli çocuklara sahip olması düşündürücüdür. Büyük ailelerin azalıyor olması üzüntü vericidir. Eğitim önce ailede başlar, daha ileri gidiyorum ana karnında başlar. Okul tek başına bunu yapamaz ailedeki temellerin üzerinde gider.
Önümüzdeki dönemdeki önceliklerimizden birini ailelerimizin güçlendirilmesini koyuyoruz. Köklerimizle bağımızı koparmayacağız.''FETİH ŞENLİKLERİMİZİ ATATÜRK HAVALİMANI’NDA HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ''İstanbul
’a yaraşır şekilde bu sene fetih
şenliklerimizi Atatürk
Havalimanı’nda hep birlikte yapacağız.
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlara hayrı dokunan kişinin büyüklüğünü ortaya koyacağız. İnşallah bu örnek projenin açılışını da birlikte yapacağız.