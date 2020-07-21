Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Cumhur ittifakı bu sürecin hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır.

15 Temmuz gecesi milletimiz dünya demokrasi tarihine geçmiştir.

Yılbaşından bu yana koronavirüs belasıyla salgın olarak tahribatına karşı dünyanın yalpaladığı bir dönemde Türkiye dimdik ayakta durarak farkını ortaya koymuştur. Koronavirüs sürecinde Türkiye’yi dünyada örnek gösterilen ülke haline getirdik. Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 200 yılı bulan demokrasi arayışımızda doğrudan milletimizin kararıyla hayata geçirilen ilk yönetim reformudur.

Bu reformun sahibi milletimizin kendisidir.

Yeni sistemde demokrasinin sac ayağı olan yürütme, yasama, yargı organları arasındaki ilişkiyi çok daha netleştirdik.

Türkiye yeni sistemle birlikte krizlere karşı daha kapsamlı refleksler verdi.

Eksiklerimiz yok mu? Tabi ki var… Her değişim gibi bunun da oturması vakit alacaktır.

Her değişim gibi bunun da oturması zaman alacaktır.

Adım adım hedeflerimize doğru ilerlerken bunların da üstesinden geliyoruz.

Ülkeyi imar ederek milletin kalbini kazanmak olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. Ayasofya’yı yeniden Fatih’in vakfiyesine uygun olarak müzeden camiye dönüştürme kararımız da bu anlayışın ürünüdür.

Türkiye aldığı kararlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır.

Kimsenin hakkına göz dikmeyen ama kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz.

İster Libya’da ister Azeri kardeşlerimize karşı yapılan saldırılarda hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık bırakmayacağız.

İnsani tutum hasletlerini hayata geçirerek farkımızı ortaya koyacağız.

Kimsenin doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını ispatladık.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yönetim yapımızda köklü değişikliklere gittik. Tabii bu yönetim sistemi, gerek ve ihtiyaç duyulduğunda her türlü değişikliğin süratle yapılabilmesine imkân sağlayan dinamik bir sistemdir.Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı gibi şimdi de, “Biz yaptık öyleyse en doğrusu budur” gibi bir inatlaşmaya girmiyoruz. Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de, siyasetimiz de açıktır.

İhtiyaç hasıl olduğunda yeni isimlere görev vermekten asla çekinmedik. Bundan sonra da reform icraat ve değişim temelli bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Yeni sistemde bakanlık sayısını 16'ya indirdik. Bazı bakanlıklarımızı muhafaza edip bazılarını birleştirdik. Kabinemizi kurduktan sonra ilk ve ikinci 100 günlük eylem planlarımızı paylaştık. Bu görevimizde 2. yılımızı tamamladık. En ufak bir aksama şu ana kadar yaşanmamıştır. Yeni yönetim mimarimizin tepesinde cumhurbaşkanı, bakanlıklar, başkanlıklar, kurumlar, ofisler bulunuyor. Cumhurbaşkanı olarak milletin doğrudan yetki verdiği yürütmenin sorumlusuyuz. Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk

Kovid-19 salgını sürecinde dijitalleşmenin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dijital Türkiye'deki kurum sayısını 664'e ulaştırdık.