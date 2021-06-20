Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.

Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.

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