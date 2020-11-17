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DHA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz ziyaret! Siyam ikizleri…

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CUMHURAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile anne ve babasını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'i anne ve babaları ile birlikte kabul etti. Kabulde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ameliyatı gerçekleştiren doktor Noor Ul Owase Jeelani de bulundu. Erdoğan çifti, ziyarette Derman ve Yiğit Evrensel kardeşler ile yakından ilgilenerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ömer ve Fatma Evrensel çifti de çocuklarının tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen Erdoğan çiftine teşekkür etti.

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz ziyaret Siyam ikizleri…

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz ziyaret Siyam ikizleri…


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