Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum'dan Ayasofya'da akşam namazı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da devam ettirdiği programları sonrasında Ayasofya Camii'ne geçti. Camide vatandaşlar tarafından yoğun ilgi, tekbir ve dualarla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum ile akşam namazını kıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE DE AYASOFYA CAMİİ'NE GİTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin son gününde de İstanbul'daki mitinglerinin ardından Ayasofya Camii'ne gidip akşam namazını kılmıştı.

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