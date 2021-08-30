Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan son sayıyı açıkladı: 21 bin kişinin ilişiğini kestik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Milli Savunma Üniversitemizin öğrencileri, kıymetli misafirler sizleri selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere zaferde katkısı olanları şükranla anıyorum.



Darbe girişiminin ardından kapsamlı bir reform gerçekleştirdik. TSK’nın ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren kurumları tekrar kurduk, kurumsal bütünlüğü sağladık.



Artık çok daha güçlü ve donanımlı bir eğitim öğretim sistemine sahibiz. Çağın ihtiyaçlarına göre öğrenci yetiştiren bir kuruma sahibiz. İftihar etmemiz gereken başarı öyküsü çıktı. Bu yıl itibari ile tüm sınıflar üniversitede eğitimlerini tamamlıyor.



'21 BİN TSK MENSUBUNUN ORDUYLA İLİŞKİSİNİN KESİLDİ'



15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisinin kesildi.



Bugün 1351'i Türk, 101'i misafir öğrencinin mezuniyetinin sevincini yaşıyoruz. Eğitim gören öğrenci sayısı 23 bin 433’ü bulmuştur. 15 Temmuz’daki kayıplarımızı temin etmiş durumdayız.



Askeri eğitimin bitirildiğini söyleyenler umarım bu manzara karşısında mahçup olurlar. Hayata geçirilen her uygulama, her adım, her politika daha güçlü bir Türkiye için. Yaşadığımız her sıkıntının önünü ve arkasını iyi biliyoruz. Milletimiz bizim her zaman arkamızda oldu. Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle, teknolojisiyle daha da güçleneceğiz

Ülkemizi büyütmek güçlendirmek için daha çok çalışacağız. Hedeflerimize ulaşıncaya kadar durmayacağız.

Arkamızda koskoca bir ümmetin duası, yanımızda büyük bir milletin desteği, önümüzde kahraman ordunun gücü olduğu müddetçe hiçbir mücadeleden kaçmayacağız. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum, kalın sağlıcakla.





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