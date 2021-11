Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdir

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'nın, Amerika'nın ve Asya'nın hızla yaşlanmaya başladığı bir dönemde ülkemiz nüfusunun neredeyse üçte birinin çocuklardan ve gençlerden teşekkül etmesi çok önemlidir. Biz işte bu evlatlarımızı eğitimleriyle, sağlıklarıyla, kültür, sanat ve spor altyapısıyla, istihdamlarıyla geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı.

Buradaki konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının nüfusu 100 binin üzerindeki 145 büyükşehir, il ve ilçe belediyemizle düzenlediği gençlik festivalimize hoş geldiniz." diye konuştu.

Festivalin hayırlı olmasını dileyen ve festival bünyesinde 6 gün boyunca çok sayıda etkinliğin gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, festivalde belediyelerin gençler konusunda yaptıkları çalışma ve projeleri birbirleriyle paylaşacaklarını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması'nın ödüllerini verecekleri belediyeleri ve belediye başkanlarını tebrik ederek, ilkinin açılışını yaptıkları gençlik festivalini gelecek yıllarda daha da geliştirerek sürdürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi planladıklarını bildirdi.

"ÇOK FAZLA ORTAK NOKTAMIZ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Festival günleri boyunca okulların ara tatile girmesini de fırsat bilerek Türkiye’nin dört bir yanından 100 bin öğrencinin Ankara'ya geleceğini ve etkinliklere katılacağını söyleyen Erdoğan, "Böylece gençlerimiz kendileri için yapılan çalışmaları bizzat görme ve içinde yer alma imkanı bulacak. Şehir ziyaretlerimizde ve Millet Kütüphanesi’nde gençlerimizle yaptığımız sohbet toplantılarında aslında çok fazla ortak noktamız olduğunu gördük. Gençlik festivalimizde bu müştereklerimizi bir kez daha müşahede etme imkanı bulacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Gençleri hem eğlenebilecekleri hem öğrenebilecekleri festivale beklediklerini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasete gençlik kollarında atılmış, hayatı boyunca tüm mücadelesini gençlerle birlikte vermiş birisi olarak karşınızda bulunuyorum. Gökten zembille siyasete inmedim, gençlik teşkilatlarında siyasete başladım. Belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerim boyunca da hep gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakacak işler yapmanın gayreti içinde oldum. Geriye dönüp baktığımda 'İyi ki hep gençlerle beraber yol yürümüşüm, iyi ki hep gençler için çalışmışım, iyi ki gençlerin önünü açacak işler yapmışım' diyorum. 'İyi ki hanım kardeşlerimle omuz omuza bu yolları yürümüşüm' diyorum. Türkiye'nin 2023 hedefleri, demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihi boyunca birikmiş sorunlarımızı çözmeyi amaçlıyordu. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora, enerjiden sanayiye tüm alanlarda kurduğumuz güçlü altyapı bize asıl bundan sonraki vizyonlarımız için lazımdır. Gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun ilk adımını işte bu büyük birikimden aldığımız güç ve cesaretle Yeşil Kalkınma Devrimi hedefiyle attık."

Türkiye'nin bir sonraki insani ve ekonomik kalkınma eşiği olan 2071 vizyonunu gençlerin şekillendireceğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir. Avrupa'nın, Amerika'nın ve Asya'nın hızla yaşlanmaya başladığı bir dönemde ülkemiz nüfusunun neredeyse üçte birinin çocuklardan ve gençlerden teşekkül etmesi çok önemlidir. Biz işte bu evlatlarımızı eğitimleriyle, sağlıklarıyla, kültür, sanat ve spor altyapısıyla, istihdamlarıyla geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Gençlerimiz de çok farklı alandaki başarılarıyla bizleri gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katılan Erdoğan, ülkenin gençleri ve kadınlarının hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de giderek daha fazla söz sahibi hale geldiğini belirtti.

AK Parti ile gençlerin 18 yaşında seçilme hakkını yakaladığını anımsatan Erdoğan, "2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir. Bu bakımdan gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin en çok üyesi olan gençlik kolları teşkilatına sahip partinin AK Parti olduğunu söyledi. Erdoğan, yerel yönetimler başkanlığı bünyesinde kurdukları Gençlik Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nin belediyelerin insan kaynağı ihtiyacını karşılama dahil geniş bir alanda faaliyet yürüttüğünü ifade etti.

Geçtiğimiz 19 yılda gençler için yaptıkları hizmetleri tek tek anlatmaya kalksalar değil saatlerin, günlerin yetmeyeceğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizden önce üniversite sınavına giren her 10 gencimizden sadece biri yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırabiliyordu. Ülkemizi böyle bir dönemden sınava giren her öğrenciye yetecek kapasiteyi oluşturduğumuz günlere getirmemiz bile başlı başına tarihi bir devrimdir. Okul öncesi eğitimden, ilk, orta ve lise seviyesine kadar her alanda benzer atılımları hayata geçirdik. Aynı şekilde, yurt kapasitelerinden burs, kredi miktarlarındaki fevkalade artışa, spor tesislerinden gençlik merkezlerine kadar sayısız hizmeti gençlerimizin istifadesine sunduk."

"GÜÇLENEREK YARINLARA YÜRÜYORUZ"

Erdoğan, belediyelerin de bünyelerinde hayata geçirdikleri pek çok hizmet ve projeyle daima gençlerin yanında olduklarını gösterdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim gençliğimizin şartları, imkanları ve ihtiyaçlarıyla bugünkü gençlerin beklentilerinin farklı olduğunu elbette gayet iyi biliyoruz. Hatırlayın göreve geldiğimizde harçlardan dolayı sıkıntılar var mıydı? Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Peki burs ne veriliyordu? 45 liracık. Maalesef Bay Kemal'in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. İP'nin olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. Kardeşlerim bu muhalefet inkarcıdır inkarcı. Onun için 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. Sizlere inanıyorum, sizlerle 2023'te sandıkları patlatacağımıza inanıyorum."

Erdoğan, Türkiye'nin uzun yıllar boyunca sancısını çektiği yokluk, yoksulluk, baskı, zulüm kavga, çekişme gibi her biri milletin enerjisini sömüren günleri geride bıraktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede terör var mıydı? Güneydoğu, Doğu Anadolu maalesef tamamıyla teröre mahkum edilmiş miydi? Şimdi artık terörü yok ettik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde terörü yok ettik. Artık Doğu'da, Güney Doğu'da vatandaşlarım gece saatlerinde rahatlıkla sokaklara, mahalleye çıkabiliyor. AK Parti budur, Cumhur İttifakı budur ve güçlenerek yarınlara yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"YAPMAK ZOR, YIKMAK KOLAYDIR"

Erdoğan, bugünün gençlerinin cumhuriyet tarihinin, demokraside, hak ve özgürlüklerde, ekonomide, teknoloji başta olmak üzere altyapının her alanında en ileri seviyesine ulaştığı günlerde doğduğunu, büyüdüğünü aktardı.

Yaşı 40'ın üzerinde olanların eski Türkiye günlerini ve gerçeklerini çok iyi bildikleri için ülkenin bugün geldiği yeri daha iyi değerlendirebildiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ise ancak büyüklerinden duydukları, okudukları, filmlerde, dizilerde, kitaplarda, rastgelebildikleri kadarıyla eski Türkiye'yi biliyorlar. Ancak şu gerçeği asla unutmamamız gerekiyor. Yapmak zor, yıkmak kolaydır. Ne diyor Akif? 'Gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, iki kazma kürek iki de ırgat gerek. Hadi gel yapalım geri şunu desen bir Sinan gerek bir de Süleyman.' Maalesef ülkemizde tüm tarihleri boyunca olduğu gibi bugün de yıkmaktan, engellemekten, yasaklamaktan başka mahareti olmayan bir kesim mevcuttur. Bunlar tekrar ülkenin başına kara bir bulut gibi çökmek için fırsat kolluyor. Belediyelerde kısmi örneklerini gördüğümüz bu zihniyetin hırsından, kibrinden, nobranlığından Allah ülkemizi muhafaza eylesin.

Gençlerimizden işte böyle bir duruma kesinlikle izin vermemelerini istiyorum. Karşımıza geçip hükümeti eleştirenlere, bizi eleştirenlere, belediyelerimizi eleştirenlere şöyle bir bakın. Eğer bunlar ülkeyi veya şehirlerimizi bizden daha iyi yönetebilecek birikime, projeye, plana, programa, ahlaka, dirayete sahipse karar elbette sizindir. Ama hayatında tuğla üstüne tuğla koymamış, ülkesine de şehrine de herhangi bir hizmeti, hayrı dokunmamış olanların eleştirilerinin boş teneke gürültüsünden ibaret olduğunu asla unutmayın. Eser ve hizmet siyasetiyle konuşanlar ile yalan iftira, kin ve nefretten başka sermayesi olmayanları en iyi sizlerin ayırt edeceğine inanıyorum."

"BİZİM İHTİYACIMIZ OLAN KUŞAK Z KUŞAĞI, Y KUŞAĞI DEĞİL TEKNOFEST KUŞAĞIDIR"

Bugünün gençleri çok daha şanslı, hem kolayca geçmişin birikimlerine ulaşma imkanına sahipler hem de fikir insanlarımızla sık sık bir araya gelebiliyorlar. Tabi bunu yaparken Hz. Mevlana'dan aldığımız ilhamla bir ayağımızı kendi medeniyetimize sabitleyeceğiz. Gelenekten geleceğe uzanan bir yolu takip edeceğiz. Biz kimsenin rengine, kişiliğine, karakterine bürünmeyeceğiz. Tam tersine kendi rengimizi, bölgemize vereceğiz. Değerlerimizi en iyi şekilde öğreneceğiz. İşte bunun için diyorum ki gençler, hanım kardeşlerim, bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil TEKNOFEST kuşağıdır. Bunun için diyorum ki bizim ihtiyacımız olan nesil Asım'ın neslidir. İşte bunun için diyorum ki bizim ihtiyacımız olan gençlik; kim var diye seslenilince fert fert ben varım cevabını veren bir gençliktir. Bizim ihtiyacımız olan gençlik burada olduğu gibi ülkesine ve milletine gönülden bağlı, istikamet sahibi, nereye gittiğinin bilincine sahip bir gençliktir. Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz.

CHP VE İYİ PARTİ'YE SERT TEPKİ

Bir parti çıktı; Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekatları için gereken tezkereye TBMM'de hayır dedi. Bununla kalmadı evet diyenleri de ihanetle suçladı. Sonra aynı parti çıkıp Kandil'i yerle bir edeceğini iddia etti. Bay Kemal, senden hiçbir şey olmaz. Sen 15 Temmuz gecesi, Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin yönettiği o tankların arasından nasıl kaçtıysan, nasıl oradan Bakırköy Belediyesi'ne gittiysen bugün de aynısın. Bir başkası şehit yakınına söven densiz, terbiyesiz, utanmaz, arlanmaz milletvekiline sıkı sıkıya sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. Bunların birbirinden farkı var mı? Hepsi de birbirinin aynı... biz bunların hangi tıyniyette olduğunu zaten biliyorduk. Ben sizlerden özür dileyerek bir şey diyeceğiz şu İYİ Parti'nin başındaki kadın, bu kadın nasıl küfrediyor? Beni bağışlayın, parlamento çatısının altında yavşaklar diyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Başkanı bu şekilde küfür ederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu? Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Sen bir kadınsın ya, bir kadın nasıl oluyor da bu şekilde küfür ediyor. Bunların suyu kaynadı ama bunların suyunu tam manasıyla kaynatmaya var mıyız? 2023'e hazır mıyız? İnşallah Haziran 2023'te bunların işini bitirelim.

Unutmayın ki siyaset ülkeye hizmetin en önemli araçlarından biridir. Gençlerimize, size güveniyorum. Ülkelerine ve kendi geleceklerine sahip çıkacakları konusunda güveniyorum. Partimizin kapıları tüm gençlerimize sonuna kadar açıktır. Hükümet olarak sizlere daha çok hizmet verebilmek için çalışıyoruz. Sizlerden tek istediğimiz vaktimizi ve enerjinizi, kendinizi ve ülkenizi hedeflerine ulaştırmaya teksif etmenizdir. 2023 hedeflerimizle 2053 vizyonumuz kuru bir slogan değil, size bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Maşallah karşımdaki şu kitleye baktığım zaman sizlerle gurur duyuyorum.