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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

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#Zerdari#Pakistan#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 21:22

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini ortaya koydu.

Pakistan’daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari’nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik etti.

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#Zerdari#Pakistan#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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