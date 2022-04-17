Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

#Erdoğan#Mahmud Abbas#Filistin
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, İsrail'in saldırılarında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dilerken, Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olacağını belirtti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye dair şu mesajları paylaştı;

* Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

* Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim.

DESTEK MESAJI

* Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim.

* Türkiye her daim Filistin’in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas’a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdoğan#Mahmud Abbas#Filistin

BAKMADAN GEÇME!

Musk’a karşı zehirli hap

Musk’a karşı zehirli hap

#Elon Musk
Le Pen AB’yi felç eder

Le Pen AB’yi felç eder

#Fransa
25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Musk’a karşı zehirli hap

Musk’a karşı zehirli hap

#Elon Musk
Le Pen AB’yi felç eder

Le Pen AB’yi felç eder

#Fransa
25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme