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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşecek

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD Başkanı Biden#G-20 Liderler Zirvesi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ekim sonunda Roma'da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında yapılacak görüşmenin detaylarını aktardı...

Kritik bir görüşme olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim sonunda Roma'daki G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşünde ziyaretini genel olarak değerlendirmişti ve özellikle Biden konusunda bir parantez açmıştı. 'Biden ile iyi başladık diyemem, şu anki gidişat pek hayra alamet değil' vurgusu yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan...

İşte bu görüşmede şimdi gözler bundan sonraki süreç nasıl olacak, Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak mı? İyi başladık diyemem demişti Sayın Cumhurbaşkanı, görüşmenin içinde özellikle hangi başlıkların yer alacağı merakla bekleniyor. Savunmadan, ticarete kadar pek çok başlığın ele alınması bekleniyor bu görüşmede. F-35'lerden S-400 konusu, ABD ile olan gerilim konusu, bir taraftan da ticaret konusunda hedefler var. ABD ile ticaret konusunda hedefler var Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği...

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD Başkanı Biden#G-20 Liderler Zirvesi