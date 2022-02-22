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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine ziyaretini iptal etti, yurda dönüyor

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gine#Afrika
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine ziyaretini iptal etti, yurda dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılması planlanan Gine ziyaretini iptal etti, yurda dönme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı için ziyareti ertelediği bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ve Senegal'i ziyaret etti. Erdoğan'ın yarın yapması planlanan Gine Bissau ziyareti ise iptal oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau ziyaretini iptal ederek yurda dönme kararı aldı.

NATO ZİRVESİ'NE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı için Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal’de bulunduğu sırada yaptığı görüşmede, Donbas’taki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi’nin Olağanüstü Toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti.

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Türkiye’nin tutumunu Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.

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'RUSYA'NIN KARARI KABUL EDİLEMEZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'e giderken gündeme dair değerlendirmesinde , Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararıyla ilgili olarak "Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz" demişti.

Erdoğan ayrıca, "Şu an itibarıyla Amerika’nın açıklamaları ve özellikle bu Münih Konferansı'ndaki gariplikler, hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

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