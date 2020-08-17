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DHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 17:44,Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Conte ile görüştü

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Conte ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirilmiş, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Conte görüşmede, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye ve İtalya arasında iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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