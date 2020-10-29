Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İlham Aliyev görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye halkına tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İlham Aliyev’e teşekkür ederek, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.