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DHA - İHA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İlham Aliyev görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye halkına tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İlham Aliyev’e teşekkür ederek, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

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