Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan alacağımız netice dünyayı olumlu etkileyecektir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir. Ben yine de şahsım ve heyetim atına çok teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin verimli geçeceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

PUTiN'DEN ERDOĞAN'A TAHIL KORİDORU TEŞEKKÜRÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'tahıl koridoru' konusundaki girişimlerinden dolayı teşekkür etti.