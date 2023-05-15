Son dakika... Cumhur İttifakı zaferi kutluyor

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Sultangazi'de Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Cumhur İttifakı'nı destekleyenler araçlarıyla konvoylar oluşturarak sokaklarda tur attı.
BURSA:
Bursa’da Cumhur İttifakı destekçileri kent merkezini bayram yerine çevirdi.
Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar, TBMM'de çoğunluğu sağlamanın verdiği mutluluğu davul zurna ile kutladı.
Araçlarıyla gelenler, konuta çıkan yollarda konvoy oluştururken, trafik bazı noktalarda tamamen durdu. Türk bayrakları, Cumhur İttifakı partilerinin bayrakları ve meşalelerle alana gelenler, konutun çevresinde şarkılar ve sloganlarla sevinç gösterisinde bulundu.
SİVAS:
Oy sandıklarının yüzde 80’inin açılması sonrasında önde olan Cumhur İttifakı'nı destekleyen partililer, Sivas kent meydanına adeta akın etti.