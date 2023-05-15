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Son dakika... Cumhur İttifakı zaferi kutluyor

Güncelleme Tarihi:

#Secim2023#Cumhur İttifakı#Seçim Sonuçları
Son dakika... Cumhur İttifakı zaferi kutluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 02:20

Oy sayımı devam ederken başta İstanbul'un çeşitli noktaları olmak üzere Cumhur ittifakı'nı destekleyen vatandaşlar yurt genelinde zafer kutlamasına çıktı.

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Sultangazi'de Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Cumhur İttifakı'nı destekleyenler araçlarıyla konvoylar oluşturarak sokaklarda tur attı.

Son dakika... Cumhur İttifakı zaferi kutluyor



Ellerinde Türk bayrağı ve partilerinin flamalarını alanlar bir araya geldi. Zaman zaman yoğunluk nedeniyle caddedeki trafik tıkandı.

Son dakika... Cumhur İttifakı zaferi kutluyor



Araçların üzerine çıkıp bayrak sallayanları, cadde ve sokakları dolduranlar da alkışlarla destekledi.

Son dakika... Cumhur İttifakı zaferi kutluyor

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BURSA:

Bursa’da Cumhur İttifakı destekçileri kent merkezini bayram yerine çevirdi.

Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar, TBMM'de çoğunluğu sağlamanın verdiği mutluluğu davul zurna ile kutladı.

Son dakika... Cumhur İttifakı zaferi kutluyor



15 Temmuz Demokrasi Meydanına akın eden vatandaşlar, Türk bayraklarıyla şehir merkezini bayram yerine çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterlerini açan vatandaşlar, meşaleler yakarak kutlamalarını sürdürdü.

ÜSKÜDAR:

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kısıklı’da bulunan konutunun çevresinde kutlamalar yapıldı.

Son dakika... Cumhur İttifakı zaferi kutluyor



Araçlarıyla gelenler, konuta çıkan yollarda konvoy oluştururken, trafik bazı noktalarda tamamen durdu. Türk bayrakları, Cumhur İttifakı partilerinin bayrakları ve meşalelerle alana gelenler, konutun çevresinde şarkılar ve sloganlarla sevinç gösterisinde bulundu.

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SİVAS:

Oy sandıklarının yüzde 80’inin açılması sonrasında önde olan Cumhur İttifakı'nı destekleyen partililer, Sivas kent meydanına adeta akın etti.

Son dakika... Cumhur İttifakı zaferi kutluyor



Ellerine Türk ve parti bayraklarını alan Sivaslılar, kent meydanında meşale yakarak kutlamalara başladı.

 

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#Secim2023#Cumhur İttifakı#Seçim Sonuçları

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