Son dakika: Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan açıklamalar

Haberin Devamı

Murat Kurum’un TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Gittiğimiz her yerde milletimizin taleplerini dinledik. Coşkuyla karşılaştık, gün geçtikçe bu coşku artıyor. Halk sorun çözecek başkanı bekliyor. İstanbullular sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor. Vatandaşlarımız da usanmışlık ve bıkmışlık var. 5 yıllık kırgınlık, üzgünlük artık bir umuda dönmüş. Huzurlu bir İstanbul istiyorlar. En çok şikayet ulaşımla ilgili geliyor. Gerçekten ulaşım artık içinden çıkılamaz bir hale geldi.

"NİSAN GELECEK YÜZLER GÜLECEK DİYORUZ"

İnsanlar da deprem endişesi de var. Olası depremle ilgili evlerinin yenilenmesini bekleyen vatandaşlar var 'Evimizi gelin dönüştürün' diye. Taksi konusunu duyuyoruz, kültür sanat alanında ihtiyaçları duyuyoruz. İnsanlar ilgi istiyor. İnsanların göz ardı edildiği bir yönetim anlayışı olduğunu 39 ilçesi de bunu söylüyor. Bizi düşünen odağında sadece İstanbul olan bir başkan adayı inşallah olacak. Nisan gelecek yüzler gülecek diyoruz.

Haberin Devamı

"VATANDAŞLARIMIZ BİZLERE TAKDİRİNİ SANDIKTA KULLANIYOR"

Yapmış olduğunuz işler sizin referansınız. Vatandaşımız bizlerle ilgili takdirini de sandıkta kullanıyor. İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da depremler oldu gittik. Mahallelerimizin dönüşümünü yapacağız dedik. Sokak sokak gezdik, günlerce oralarda kaldık. 6 ayda teslimler başladı. Elazığ'da verdiğimiz bu sözleri tuttuk. 6 Şubat'ta etkilenen illerden biri de Elazığ'dı. Bu konutlar sayesinde vefat, etkilenme az oldu. Muhalefet "parayı bulamazsınız, yapamazsınız, yetişemezsiniz" dedi. Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından çalışmalarımızı 1 yılda bitirdik.

"VATANDAŞLARIMIZ YAPTIĞIMIZ KONUTLARDA HUZURLA OTURUYOR"

Ülkemizin yaşadığı afetler sonrası konutları hızla tamamladık. İzmir Bayraklı'da deprem riskinin yüksek olduğu bir bölge. CHP'li bir ablamız 'Onlar söylüyor yapamıyor ama siz söylüyorsunuz ve yapıyorsunuz' dedi. Vatandaşlarımız bizim yaptığımız konutlarda huzurla oturuyor.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ ZAMANINDA BİTİRDİK"

6 Şubat depremlerinde vatandaşlarımız gördü ki orada onlar için çabalayan ama onlar için mücadele eden birileri var. 3 ayda 11 ile gittim, hasar gören ilçelere gittim. Üzüldük, ağladık ama o konutlarımızın temeli atıldığındaki gülümsemesini görseniz. Mayıs seçimlerinde milletimiz yine eserden, eseri yapandan yana tavır gösterdi Cumhurbaşkanımıza devam dedi. Asrın felaketinde sözünü tutmuş biri olarak İstanbulluların karşısındayız. Verdiğimiz sözleri zamanında bitirdik. İstanbul'a da bu birikimle, tecrübeyle geliyoruz.

Haberin Devamı

"DEPREM KONUSUNU MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bakanlığım döneminde 81 ilin her köşesine eser ve hizmet götürdük. 81 ilde izi olarak bir olarak konuşuyorum. 81 ilde izimiz var. İstanbul'da 39 ilçede binlerce konutun dönüşümü bizim bakanlığımız döneminde başladı. Türkiye'de 2 milyondan fazla konutun da dönüşümünü gerçekleştirdik. İstanbul'da 650 binin konutunun dönüşümünü yapmak zorundayız. İstanbul'da deprem konusunu milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Milletimiz bizi biliyor, yarı zamanlı belediyecilik yapmayız.

"650 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Bu seçim bizim kader seçimimiz.31 Mart İstanbul için Türkiye Yüzyılı'nda bir kader seçimi olacak. İstanbul'un deprem riskinin ortadan kaldırılacağına dair irade koyacağımız bir seçim. Yerel seçim hizmet seçimidir. 650 bin konutu milletimizin desteğiyle dönüştüreceğiz. İstanbul'un kaynağını doğru kullanırsanız her yere yeter. 1 Nisan sabahı da şantiyede olacağız.

Haberin Devamı

"MEVCUT İBB YÖNETİMİNİN İSTANBUL GİBİ BİR DERDİ YOK"

İstanbul'un başkanı İstanbul bu haldeyken tatil yapamaz. İstanbulla, İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Bizim ailemiz 16 milyon İstanbullu oldu. Şu anki belediye başkanı toplam 8 kilometre metro yapmış. İstanbul'un meselelerini konuştuğunu görüyor musunuz? CHP Kongresi'nde nasıl eşbaşkan olurum, Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl hançerlerim, delegelerle nasıl başkanlığı alırım. Bunu kendi büyüklerimiz dediği kişiler söylüyor. Benimle proje konuşamaz. Sen büyükşehir belediye başkanı olacaksın. Metroları su basacak, yürüyen merdiven çalışmayacak böyle belediye başkanlığı olmaz. Mevcut İBB yönetiminin İstanbul gibi bir derdi yok.

Haberin Devamı

"ULAŞIM AĞIMIZI ARTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Toplu ulaşımdaki ağımızı artırmak zorundayız. Biz uğraştıran değil ulaştıran İstanbul olsun diyoruz. Yeni raylı sistemler ve kara yollarıyla kente nefes aldıracağız. İstanbullunun 288 saati trafikte yok oluyor. Biz yüzde 47 yoğunlukla vermişiz. Şimdiki trafik yoğunluğu yüzde 64 olmuş, pik saatlerde 90'lara çıkıyor. 8 kilometre metro yapmışlar. İBB yönetimi yaptığımız işleri kendileri yapmış gibi gösteriyor. Bizim parasını ödediğimiz yerleri "biz yaptık" diyorlar. İBB yönetiminin sıfırdan yaptığı hiçbir metro hattı yok.

Toplu ulaşımdaki ağımız artırmak zorundayız. Biz uğraştıran değil ulaştıran İstanbul olsun diyoruz. Yeni raylı sistemler ve kara yollarıyla kente nefes aldıracağız. İstanbullunun 288 saati trafikte yok oluyor. Biz yüzde 47 yoğunlukla vermişiz. Şimdiki trafik yoğunluğu yüzde 64 olmuş, pik saatlerde 90'lara çıkıyor. 8 kilometre metro yapmışlar. İBB yönetimi yaptığımız işleri kendileri yapmış gibi gösteriyor. Bizim parasını ödediğimiz yerleri "biz yaptık" diyorlar. İBB yönetiminin sıfırdan yaptığı hiçbir metro hattı yok. 5 yılda yeni projelerle kentteki ulaşım ağını güçlendireceğiz.

Haberin Devamı

"RAYLI SİSTEMİ 650 KİLOMETREYE TAŞIYACAĞIZ"

Kara yolu tünelleri ve raylı sistemlerle trafiğin yükünü alacağız. Raylı sistemi 650 kilometreye taşıyacağız. İstanbul'un trafiği yüzde 25 azalacak. İstanbul'un lojistiğini şehre yük getirmeden kent dışına alacağız. Elektrikli motosikletleri de yaygınlaştıracağız. 619 bin motosiklet kullanıcımız yapacağımız yollarla huzurla seyahatini yapabilecek. Biz motosikleti ve bisikleti teşvik etmek istiyoruz. Şehrin bir düzeni olacak. 39 ilçemizde 250 bin otopark hedefimiz var. Göreve gelir gelmez İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim yapacağız. Göreve geldiğimizde ilk yarım saatlik park da ücretsiz olacak. İstanbul bir dünya başkenti. Bizim dönemimizde İstanbul'da yaşamak bir ayrıcalık olacak.

"MERKEZİ TAKSİ SİSTEMİ OLACAK"

Merkezi taksi sistemi olacak. Vatandaş hizmet almak istediğinde bu sisteme girip taksi çağıracak. Maksimum 6 ayda İstanbul'da taksi sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Yeni plakalar için ihale yapıp taksi sorununu tamamen çözeceğiz. Deniz ulaşımını 2 kat artıracağız. Bugün deniz ulaşımı, afet esnasında da ihtiyaç duyduğumuz bir alt yapı. Şehre huzur ve güven gelecek. Scooter park alanları yapacağız.