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AA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 17:44,Son Güncelleme:/

Son dakika... Corona virüsü nedeniyle OHAL ilan edileceği iddialarına yalanlama

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Son dakika... Corona virüsü nedeniyle OHAL ilan edileceği iddialarına yalanlama
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun corona virüs tedbirleri kapsamında, OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Altun ayrıca, "Cumhurbaşkanımız liderliğindeki bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

DEVAMI GELİYOR..

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