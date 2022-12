Son dakika... Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı

Haberin Devamı

Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde bulunan Çırağan Sarayı içerisindeki 5 katlı Çırağan Oteli'nin üst katında saat 11:00 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çıkan katta tadilat olduğu, üst katta ise işçilerin kaldığı belirtildi.

Bazı kişilerin balkonlarda ve otel odalarında mahsur kaldığı ileri sürüldü. Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Otelin olduğu cadde dumanla kaplanırken, dumanlar Anadolu Yakası'ndan da görülüyor.

Yangın nedeniyle otelin bulunduğu Çırağan Caddesi trafiğe kapatıldı. Sürücüler çevre yollara yönlendirildi.

DHA muhabiri Zeki Günal, CNN Türk canlı yayınında yangınla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çırağan Sarayı'nın hemen bitişiğindeki otelde yangın çıktı. Otelin 4. katında yangın çıktığı belirtildi. İtfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Hala daha çevre ilçelerden ekipler gelmeye devam ediyor. Duman çok yoğun. İtfaiye ekipleri içeri girdi. Henüz yangının neden çıktığıyla ilgili bir bilgi yok. Çatıda mahsur kalanların olduğu bilgisi vardı ama şu an mahsur kalan gözükmüyor. Yangın kısmen söndürüldü. İnsanların tahliye edildiği bilgisi var, dumandan etkilenenler var. Onlar da hastaneye sevk ediliyor."

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

CNN Türk muhabiri Buse Deviren deyangın nedeniyle caddenin trafiğe kapatıldığını belirterek, "Araç girişi yasak şu an. Çırağan Caddesi üzeri trafiğe kapatıldı. Yangına müdahale devam ediyor. Dumanları çok uzak mesafeden görmek mümkün. Anadolu Yakası'ndan bile gözüktüğü söyleniyor dumanların. Güvenlik önlemleri alınmış durumda. Yangının neden çıktığı bilinmiyor. Restorasyon yapılan alanda yangının çıktığı söylendi ama şu an kesin bilgi yok. Bir can kaybı yok, dumandan etkilenenler oldu. Çevre hastanelere götürüldüler. Bir odada değil de pek çok odada yangın çıkmış olabilir. Tabii bunlar teyide muhtaç bilgiler. Dumanlar her yeri kapladı. Şu anda hem itfaiye hem sağlık ekipleri cansiparane şekilde çalışıyor. Yangın otel kısmında çıktı. İtfaiye ekipleri odaların içine girerek müdahale ediyor. Odaların her birinden siyah dumanının çıktığını görmek mümkün" ifadelerini kullandı.

