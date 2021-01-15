Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs aşı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısı olacak mı sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile aralarında geçen aşı konuşması hakkında detaylara yer verdi.



Kılıçdaroğlu, ''Sağlık Bakanı aradı ‘tabi’ dedim, ‘gerekirse ben de size refakat ederim’ dedi. Ben de aşı olacağım, zamana henüz karar vermedik bugün yarın olacak.'' dedi.