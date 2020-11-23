Son dakika... CerrahpaÅŸa TÄ±p Fakültesi'nde yangÄ±n
Fatih'te bulunan Ä°stanbul Ãœniversitesi CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼ltesi NÃ¶rolojik Bilimler EnstitÃ¼sÃ¼ binasÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken tedavi gÃ¶ren bazÄ± hastalar tedbir amaÃ§lÄ± dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â
YangÄ±n, Ä°stanbul Ãœniversitesi CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼ltesi NÃ¶rolojik Bilimler EnstitÃ¼sÃ¼'nde 03.50 sÄ±ralarÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. 4 katlÄ± binada bilinmeyen bir sebeple yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren gÃ¶revliler, durumu itfaiyeye bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. YangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Binadaki duman nedeniyle tedavi gÃ¶ren bazÄ± hastalar, itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan tedbir amaÃ§lÄ± dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ambulanslara alÄ±nan hastalar baÅŸka bÃ¶lÃ¼mlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
Ä°tfaiye ekipleri bir sÃ¼re binada duman tahliyesi yaptÄ±. Polis ve itfaiye ekipleri yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sebebini belirlemek amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â Â
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