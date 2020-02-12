Gerekçeli karardaki cinayet sebebi isyan ettirdi: Öldürmek için öldürdü...

Ordu’da, üniversiteli Ceren Özdemir’i takip edip evinin önünde bıçaklayarak öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç hakkındaki gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Arduç’un Özdemir’i hiç tanımadığı, sırf insan öldürmüş olmak için öldürdüğü ifade edildi.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Arduç’un 3 Aralık 2019’da insan öldürme düşüncesiyle eter ve zıpkın almak isteyip alamadığı, bir hırdavat dükkanından bıçak çaldığı ifade edildi. Arduç’un önüne kim çıkarsa öldürmeye karar verdiği vurgulanarak, şöyle devam edildi:

“Özdemir’den önce birini takip ettiği, bu kişinin kalabalığa karışması nedeniyle eylemini gerçekleştiremediği, sahilde yürürken genç birinin karşısına çıktığı, üç kişinin gelmesi nedeniyle öldüremediği, sonradan maktulü takip ettiği...”

Özdemir’in evinin bulunduğu binanın dışından ablası Gizem’i arayıp “Kapı aç” diye seslendiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Kapı otomatiğinin tutukluk yapması nedeniyle Gizem’in cama çıkıp anahtarı attığı, anahtarın Ceren ile sanığın ortasına düştüğü, maktülün anahtarı alıp apartmana gireceği sırada Arduç’un ‘Metin’ isimli birini sorarak kendisine dönmesini sağladığı, bıçağı kalbe saplayarak kaçtığı...”

Bu sırada, Gizem Özdemir’in kardeşinin yanına indiği ifade edilerek, duvara yaslanmış halde bulduğu Ceren’in “Bıçaklandım abla” dediği belirtildi. Arduç’un yakalandıktan sonra polis Zeki Çelik’e bıçakla saldırdığı kaydedildi.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 24 Aralık 2019’daki raporuna göre Arduç’un akıl sağlığının tam olduğu vurgulanarak, “Sanığın hiç tanımadığı, arasında müsbet ya da menfi hiçbir ilişki bulunmayan maktulü sırf insan öldürmüş olmak için öldürme düşüncesiyle takip ederek, eylemini gerçekleştirdiği” dile getirildi. Canavarca hisle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Arduç’un cezasında, sabıkalı geçmişi ve uslanmaz kişiliği nedeniyle indirime gidilmedi.

BAŞTAN SONA İHMAL

Bu arada Özdemir Ailesi’nin avukatı Haluk Murat Poyraz kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Arduç’un geçmişte bir cezaevinden firar ettiği, bir kez de firara teşebbüs ettiği bilindiği halde ve yönetmeliklere aykırı şekilde 28 Ekim 2019’da iyi halinden ötürü açık cezaevine nakledildiği vurgulandı. Arduç’un 30 Kasım 2019’da kaçtığı Ordu Efirli Cezaevi’nin tellerle çevrelendiği ve kameralarla izlendiğine dikkat çekilerek, denetim yükümlülüğünün yerine getirilmediği savunuldu. Arduç’un firarından 16 saat sonra yakalama kararı çıkarıldığı, görüntüleri yayınlanana kadar ele geçirilemediği, ancak cinayet sonrası bulunabildiği ifade edildi.