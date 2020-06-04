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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

Son dakika... Ceren Damar'ın babası, avukat Vahit Bıçak'ı şikayet etti!

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Son dakika... Ceren Damar'ın babası, avukat Vahit Bıçak'ı şikayet etti!
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Vahşi bir cinayete kurban giden akademisyen Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar, sanık avukatı Vahit Bıçak’ı savunması ve yaptığı açıklamalar nedeniyle meslekten men edilmesi talebiyle Ankara Barosuna şikayet etti. Şikayet dilekçesinde, Avukat Bıçak’ın açıklamalarıyla savunma dokunulmazlığını fersah fersah aşarak, maktul Ceren Damar’ın manevi hatırasına hakarette bulunduğu belirtildi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Sanık Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yargılama boyunca yaptığı açıklamalar ve savunması kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Son dakika... Ceren Damarın babası, avukat Vahit Bıçakı şikayet etti

Avukat Vahit Bıçak

AİLEMİZE HAKARET VE TEHDİTLERDE BULUNDU

Baba Damar da 2 Haziran tarihinde Ankara Barosuna başvurarak, Bıçak’ın savunması ve açıklamaları nedeniyle meslekten men edilmesini istedi. Şikayet dilekçesinde özetle şöyle denildi:

“Yargılamanın başından sonuna kadar katilin avukatlığını yapan Vahit Bıçak, gerek mahkeme salonunda gerekse mahkeme salonu dışında medya aracılığıyla ve kamuoyunun gözü önünde infial yaratacak şekilde; Avukatlık Meslek Kuralları, Avukatlık Meslek Onuru ve Avukatlık Etiği ile bağdaşmayan söz ve eylemleriyle, maktul Ceren Damar’ın manevi hatırasına yönelen hakaretlerde bulunduğu gibi ailemize hakaret ve tehditlerde bulunmuştur.

SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞINI ASTI

Avukat Vahit Bıçak’ın beyanları pek çok yönden savunma dokunulmazlığı hakkı sınırlarını fersah fersah aşmış; hukuki olmayan, bilimsellikten uzak, kurguya dayalı, çarptırılmış, somut olaydan uzak ve kanıtlayacak hiçbir delil ortaya koymadan hukuka ve hukuk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve meslek ahlak kurallarına uygun olmayan yalan beyanları iftiraya, suç uydurmaya dönüşmüş ve hakaret suçunu oluşturmuştur.

MESLEKTEN MEN EDİN

Avukat Vahit Bıçak hakkında disiplin soruşturması başlatılarak ihlal ettiği Meslek Kuralları maddelerinden ve resen uygulanacak maddelerden; ayrıca biz aileye yönelik hakaret, tehdit ve Ceren Damar’ın manevi hatırasına hakaret eylemlerinden cezalandırılması ve meslekten men edilmesini talep ediyoruz.”

Söz konusu beyanlarla ilgili olarak, Ankara Barosu, avukat Bıçak hakkında daha önce resen soruşturma başlatmıştı. Baba Damar’ın önümüzdeki günlerde de, Bıçak hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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