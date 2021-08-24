Son dakika... Çanakkale ve Muğla'da orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tavaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri, Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, arazöz ve diğer ekipmanlarla alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmasına 2 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye araçlarıyla destek sağlanıyor.

Geniş bir alana yayılan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE YANGIN

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bölgesine, hava ve kara araçları ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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